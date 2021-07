Cronaca



Avenza? No, per ora 'avanza' solo il degrado

giovedì, 1 luglio 2021, 12:28

di francesca vatteroni

Dopo il reportage sul degrado di Marina, il nostro mirino fotografico si sposta sul degrado di Avenza, il quartiere confinante. Questa volta è una marinella doc a guidare il degrado tour. Dopo l'invito dell'avenzino Renzo Cantarelli che aveva fatto strada per il degrado tour in solitario a Marina, la marinella Daniela Marchini, tecnica e allenatrice in un'associazione sportiva di pallavolo carrarese, ha accettato e raccolto il testimone di Cantarelli e si è offerta di raccontare le criticità di Avenza. Daniela ci spiega il suo punto di vista e la lettura che dà a questa sorta di gemellaggio. "Il territorio va visto a 360 °-dice- Marina non può essere scollegata con Carrara e con Avenza. Avenza ha la via Francigena, Marina il litorale, Carrara ha mille risorse, le montagne, i simboli della Liberazione, l'arte. Dovrebbe essere un insieme e invece non riusciamo a essere sinergici a differenza di quanto succede per esempio in Romagna, dove già dal casellante autostradale percepisci la volontà di essere accoglienti e dove, se vai al ristorante, questo ti rimanda a uno stabilimento balneare e questo a sua volta a un museo. Da noi questo non succede".

Insomma, sembra dirci Daniela che i problemi di Avenza sono anche i problemi di Marina e anche i problemi di Carrara e che i problemi di Marina e di Carrara sono anche i problemi di Avenza. Lei stessa da Marina dove ha sempre abitato, veniva ad allenarsi ad Avenza, alla palestra del Galilei e al palazzetto dello sport, la nonna abitava alla Grotta avenzina e la nostra "guida" ha ricordato come i bambini della scuola marinella Giromini, da anni orfani della loro scuola, siano ospitati nella scuola avenzina Gino Menconi. La chiave di volta dunque è: fare territorio. E allora passiamo in rassegna alcuni dei punti critici del territorio avenzino.

Non è la prima tappa che facciamo, ma sicuramente l'unica tappa con un lontano richiamo artistico, come ci fanno notare i passanti armati di un sottile sarcasmo, quando si fermano nel vederci intente a fotografare: stiamo parlando dell'edificio dove un tempo risiedeva il distretto minerario di Carrara e l'Inam. L'edificio che si affaccia sulla centralissima via Giovan Pietro, dove sorgeva la ex Cat, sembrerebbe l'antesignano del Palazzo Bosco creato a Milano da un prestigioso architetto nell'ambito di un progetto di riforestazione metropolitana con due palazzine rivestite di alberi. Anche sull'edificio avenzino è impossibile non notare la folta vegetazione che ormai ha ricoperto buona parte della facciata e la tettoia, fino a scendere giù, penzoloni sulla testa dei passanti. Daniela si lascia sfuggire un commento ironico:"Abbiamo anche il pergolato". Un cittadino si ferma:"Noi qua siamo all'avanguardia dell'architettura". Una parte è delimitata e si notano per terra in un angolo, i calcinacci caduti.

Ma la prima tappa che facciamo è in realtà un po' più avanti, procedendo direzione Massa: la Sala Amendola. Un tempo si svolgevano concerti di musica da camera per le scuole, si svolgevano convegni, vi si riunivano le associazioni. "Lasciato andare-considera Daniela Marchini osservando dai vetri della porta chiusa le macchie di umidità che si stanno impadronendo delle pareti-è uno spazio sottratto alla comunità. E se non abbiamo gli spazi dove poterci incontrare saremo sempre più divisi".

Ma mai lasciato andare e fatiscente come l'ex mercato coperto. Sotto i nostri occhi si parano: transenne, cemento sgretolato, ferri arrugginiti in bella vista e vetri rotti. "A Marina il mercato coperto era una festa di profumi e di gente. Immagino anche qua. Mi chiedo come non si possano recuperare questi edifici con le entrate che dovremmo avere dalla tassa marmi- commenta –e senza considerare poi quando l'amministrazione butta soldi come con il maxi schermo e altri eventi simili". Come se non bastasse, aggiungiamo noi, la struttura è diventato luogo, col calare delle tenebre, di ritrovo e urinatoio di sbandati.

Andiamo poi nella zona Le Grotte, dove passano spesso e volentieri camion ma dove i marciapiedi praticamente sono inesistenti: i cittadini da tempo chiedono di essere ascoltati perché venga realizzato un passaggio pedonale adeguatamente ampio e in sicurezza. Riusciamo a scattare una foto proprio mentre passa uno di questi camion e constatiamo con i nostri occhi l'evidenza della necessità di un marciapiede adeguato, proprio perché chi esce di casa si ritrova a vedersi passare i mezzi pesanti quasi sotto il naso.

Davanti c'è il parco Guadagnucci che ha impegnato l'amministrazione in un'opera di bonifica durante la quale è stato scoperto, interrato, un rifugio antiaereo: gli avenzini vorrebbero e chiedono con forza che la bocca del rifugio possa essere valorizzata e che si permetta ai turisti e alle scolaresche, di poter accedere con lo sguardo e osservare dentro, dato che si tratta di una testimonianza di un fatto storico importante. Ma le voci che si rincorrono sono che la bocca verrà chiusa. Il timore, per gli avenzini, è che quel rifugio faccia la fine della casa bombardata di via Gino Menconi, transennata e mai valorizzata, senza nemmeno una targa. Anche quella, una testimonianza storica che ancora versa in condizione di insicurezza, occupando tra l'altro, con le transenne, parte della strada già stretta.

Ultima tappa, sono i marciapiedi di via Giovan Pietro, da anni delimitati da transenne: da quando cioè nel 2018, cadendo, si ferì un'anziana signora. Anche loro in condizioni di dissesto assoluto e in attesa di trovare le risorse per ripristinarli.

Tutte tappe, lo dobbiamo ricordare per onestà, nate nel corso degli anni. Tanti anni. A cui però nessuna amministrazione fino ad ora ha messo mano e che i cittadini, ça va sans dire, soffrono terribilmente.

"Intervenire sul "degrado estetico", per arrivare al degrado umano-ha voluto sottolineare alla fine del degrado tour Daniela Marchini- Perché io penso vadano di pari passo. Ogni luogo lasciato abbandonato a se stesso è un luogo che viene sottratto alla collettività. Una comunità sempre più sgretolata, divisa, senza alcun collante, imbruttisce anche dentro. Credo sia di rilevante importanza questo aspetto: recuperare spazi per riportare bellezza, intesa non solamente come "estetica