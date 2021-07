Bagno di folla per Federico Bernardeschi al suo... bagno preferito appena acquistato

Altri articoli in Cronaca

martedì, 13 luglio 2021, 21:36

Ieri la polizia ha denunciato due cittadini nordafricani, di 22 e 35 anni, soggetti già pluripregiudicati per reati specifici. Nella stessa giornata, un'altra denuncia per spaccio è scattata nei confronti di un giovane italiano di 20 anni

martedì, 13 luglio 2021, 20:24

Una folla gigantesca si è riunita davanti al Duomo di Carrara sin dalle prime ore del pomeriggio, per l'evento mondano dell'estate: il matrimonio del calciatore appena decorato campione europeo Federico Bernardeschi con Veronica Ciardi

martedì, 13 luglio 2021, 20:22

Massa rende giustamente omaggio a Chicco Evani, il campione apuano, numero due di Roberto Mancini, il ct della Nazionale campionessa d'Europa, con un bel messaggio ufficiale del sindaco Francesco Persiani e la promessa di festeggiarlo al più presto

lunedì, 12 luglio 2021, 23:01

Il soccorso Alpino e speleologico toscano sta intervenendo sul Monte Pizzo d’Uccello (Alpi Apuane) per soccorrere una cordata di due alpinisti in difficoltà sulla via Oppio Colnaghi

lunedì, 12 luglio 2021, 14:12

In entrambi i casi le donne avevano subito insistenti e pressanti molestie da parte degli ex conviventi, estrinsecatesi in reiterate telefonate sui cellulari personali nonché in appostamenti e pedinamenti nel tragitto fra casa e l’abitazione

lunedì, 12 luglio 2021, 13:59

Un 45enne del posto disoccupato e incensurato aveva allestito una serra artigianale per coltivare la marijuana in cantina, con tanto di lampade ad alto voltaggio per simulare la luce solare, e impianto di areazione per far crescere al meglio le piantine di cannabis