Cronaca



Bersaglieri forever 'presenti'

lunedì, 19 luglio 2021, 04:58

I bersaglieri veterani in congedo della sezione di Massa Carrara hanno partecipato alla commemorazione a Pisa in ricordo dei 54 soldati italiani caduti in missione durata 20 anni in Afghanistan con il grido "Presente".

Un campo di calcio è stato ricoperto simbolicamente in loro onore di 54 scarponi con issata al loro interno una piccola bandiera tricolore. Presenti autorità civili e militari e reparti speciali tutt'ora in armi.