Cronaca



Bimbo perso in spiaggia a Marina di Carrara: ritrovato dopo quasi mezz'ora di ricerche

sabato, 3 luglio 2021, 20:20

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, è pervenuta alla sala operativa di Marina di Carrara una chiamata con la quale si segnalava la scomparsa di un bambino dalla spiaggia del Lido “Luciano” di Marina di Carrara.



A cogliere lo stato di agitazione dei famigliari è stato proprio il personale della guardia costiera che, fuori dall’orario di servizio, si trovava con la famiglia sullo stesso lido. Immediata è stata la risposta dei militari di Marina di Carrara: la pattuglia terrestre, già impegnata sul territorio nelle attività di controllo della spiaggia per l’operazione di mare sicuro, è stata dirottata in zona dalla sala operativa, che, oltre ad allertare la prefettura di Massa per il necessario coordinamento, ha avvertito contestualmente i lidi vicini per effettuare delle chiamate di ricerca via interfono.



Nel contempo, i militari della pattuglia terrestre hanno attivato anche la rete di sicurezza, creata dagli assistenti al salvamento, che coordinati dal rispettivo responsabile, hanno iniziato lo scambio a cascata delle informazioni, così da creare una catena di avvistamento lungo tutto il litorale. Attimi importanti, in cui le verifiche sono state estese anche a mare con il mezzo veloce GC337 della guardia costiera di Marina di Carrara. Sono stati 25 i minuti trascorsi per avere un primo riscontro, un tempo infinito per i tutori del bimbo e per il fratellino, in cui al senso di sconforto e di paura, è immediatamente seguita la trepidazione e la speranza a seguito della notizia dell’avvistamento di un minore corrispondente proprio alla descrizione del bimbo smarrito. Dopo circa 25 minuti dalla segnalazione la pattuglia terrestre, avvisata dalla sala operativa, ha rintracciato il minore scomparso in spiaggia, a ben un chilometro di distanza dal luogo di partenza, ammutolito per lo spavento.



Il bimbo è stato, quindi, tranquillizzato dai militari delle guardia costiera e ricondotto al lido di provenienza, dove è stato riconsegnato ai suoi cari. Una storia a lieto fine che ha dimostrato come la sinergia tra operatori balneari, assistenti al salvataggio ed istituzioni sia fondamentale per garantire la sicurezza e la salvaguardia dei bagnanti.