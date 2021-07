Cambio al vertice di Alfa Victor: fuori Cavarra, dentro Checchi

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 30 luglio 2021, 14:13

L’uomo, extracomunitario di anni 45, regolare sul territorio italiano, si trovava sulla via per la vendita al dettaglio della cocaina, attingendo da questo scomparto segreto per la cessione delle singole dosi, già suddivise e pronte per essere commercializzate

venerdì, 30 luglio 2021, 10:02

Arrestato un 33enne italiano, Alessandro Pallante, 33 anni, di Carrara, che aveva deciso di arrotondare lo stipendio spacciando hashish nei quartieri di Avenza e Marina

giovedì, 29 luglio 2021, 20:24

Colonnata, ridente e conosciuto paese alle spalle di Carrara, nella bella stagione è luogo di interesse per turisti da varie parti. Purtroppo la situazione viabilità non è delle migliori

giovedì, 29 luglio 2021, 18:36

Verrà fatta una segnalazione alle Poste Italiane a Roma e la farà un gruppo di utenti dopo l'esperienza di stamani davanti all'ufficio postale della sede marinella

giovedì, 29 luglio 2021, 16:22

Gabriella Olivieri ci ha lasciato. L’Associazione Apuamater, che l’avuta tra i fondatori e come infaticabile membro del Consiglio Direttivo, annuncia con dolore profondo la sua scomparsa

giovedì, 29 luglio 2021, 12:23

Milano, Torino, Mantova, Treviso, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Napoli, Caltanissetta. Sono alcune delle città nelle quali si svolgerà il flash mob organizzato da Tni Italia, in collaborazione con Veneto Imprese Unite, per protestare contro l'obbligo di verifica del green pass da parte dei ristoratori