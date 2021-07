Cronaca



Caos alle poste di Marina: anziani in coda tutta la mattinata

giovedì, 29 luglio 2021, 18:36

di francesca vatteroni

Verrà fatta una segnalazione alle Poste Italiane a Roma e la farà un gruppo di utenti dopo l'esperienza di stamani davanti all'ufficio postale della sede marinella. Alzano la voce e protestano in coda davanti agli uffici delle poste italiane a Marina di Carrara in piazza Nazioni Unite: qualcuno arriva a chiamare l'intervento dei carabinieri, prima, e della polizia poi, le quali Forze dell'Ordine cercano di pacificare gli animi surriscaldati da afa, disservizio e difficoltà per carenza di personale.

I fatti sono più o meno questi: quando aprono la porta ormai a fine mattinata, per annunciare il numero dell'appuntamento che potrà entrare qualcuno si innervosisce dopo ore di attesa:"Io entro!" dice. "No! Lei non può entrare!". Era il secondo momento di confronto tra utenti e personale visibilmente in difficoltà. Insomma un'organizzazione che mette in crisi tutti e che spingerà alcuni, tra cui l'avvocato Giulio Zanetti che ha impiegato anche lui ore per ritirare una raccomandata, a fare una segnalazione agli uffici della sede centrale: così non va, è necessaria una cassa dedicata a chi ha preso appuntamento e una a chi non l'ha preso. Solo un po' di nervi saltati dunque ma del resto ore e ore di fila con l'afa opprimente, insopportabile soprattutto per gli anziani presenti per ritirare la pensione, metterebbero a dura prova la pazienza e il fisico di chiunque. Dall'altra parte, c'è il personale che deve eseguire le direttive date da Roma e probabilmente si trova in numero non sufficiente per rispondere puntualmente alla mole di domanda dell'utenza. Questo è quello che capiamo intervistando alcuni presenti e mettendo insieme i pezzi.

Il problema nasce dal fatto che esiste, quando arrivi alle poste, accanto alla coda fisica una coda virtuale non visibile: la fila di chi ha prenotato un appuntamento con l'app e che ha, a quanto pare, la priorità sui presenti senza appuntamento. Più che altro anziani che hanno poca dimestichezza con l'informatica.

Quando arrivi in posta, o meglio davanti, perché non puoi entrare se non quando è quasi il tuo turno e ti chiamano affacciandosi ( se hai appuntamento) o aprendo la porta automatica e permettendoti di entrare ( se non hai appuntamento e sei davanti alla coda), conti quante persone hai davanti, così ti fai un'idea di quanto dovrai aspettare e poi chiedi chi sia l'ultimo. In realtà fai un conto molto aleatorio. Perché hai davanti una serie di persone, che non vedi, ma che hanno prenotato con l'applicazione e hanno il diritto di passare avanti a chi è in coda ma non ha prenotato.

Con il passare del tempo però il nervosismo ha spinto gli utenti in fila ad alzare la voce e protestare sentendosi rispondere dagli impiegati che così erano le direttive da Roma.

La gente leva la voce: "Dovrebbero aumentare il personale, questo non basta" si lamentano e aggiungono "Perché non fanno una cassa per chi ha appuntamento con l'app e una cassa per chi non ha appuntamento? E' da stamani alle 10 che sono qua", contestano quando sono circa le 13:30.

La signora Luana ha 67 anni ed è dalla mattina presto in fila:" Sono anche invalida- lamenta-ho anche chiesto se potevo stare dentro seduta perché non ce la facevo più". Luca è più giovane, ha 44 anni, per lui non ha rappresentato un problema fisico aspettare con il caldo, però anche lui suggerisce:"Perché non mettere una cassa solo per chi non ha prenotato e una cassa solo per chi ha prenotato? Le persone anziane come fanno sennò?"

La signora Alba ha 76 anni e addirittura arriva in bicicletta da Fiumaretta:"Sono sola, non ho la patente e devo ritirare la pensione. A Fiumaretta le poste non ci sono e a Marinella sono chiuse. E' da stamani alle 10 che sono qua, ora torno a casa-ci dice e guardando l'orologio prendiamo nota che è l'una e mezza del pomeriggio-perché non servono per esempio 10 con l'appuntamento e poi 10 senza e smistano così il lavoro? Stamani c'erano tanti anziani, come fanno?"

Arriva in bicicletta anche il signor Mauro. Ha 85 anni, ha lasciato la moglie sul divano con la bombola di ossigeno ed è corso alle poste perché stamani ha ricevuto una bolletta della luce che scadeva ieri. Così ci racconta. "Le poste chiudono alle 13:30 e oggi non riaprono" lo informano. Il signor Mauro monta nuovamente sulla bici, sconsolato, e se ne torna a casa. E' dura per tutti, ma soprattutto per gli anziani affrontare difficoltà burocratiche e barriere non solo architettoniche e fisiche