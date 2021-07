Concerto del Coro Del Corona di Livorno in omaggio alle donne carraresi

Altri articoli in Cronaca

martedì, 6 luglio 2021, 20:14

Sabato 10 luglio 2021, alle ore 21 in Piazza Gramsci presso il Palco delle Musica si terrà la tredicesima edizione della manifestazione "Carrara celebra le sue Donne" già programmata per l'8 marzo e rimandata causa Covid-19

martedì, 6 luglio 2021, 18:41

Un 25enne senza fissa dimora, Enzo Cattani, è entrato con la forza nell’abitazione della nonna di 87 anni, dove ha messo a soqquadro tutte le stanze per poi impossessarsi di alcuni gioielli di famiglia che l’anziana custodiva nella camera da letto

lunedì, 5 luglio 2021, 18:08

La giunta regionale ha approvato il calendario venatorio 2021-2022 in Toscana, su proposta della vicepresidente e assessora regionale all'agroalimentare Stefania Saccardi

lunedì, 5 luglio 2021, 16:42

La storia della gara automobilistica che Enzo Ferrari definì un «museo viaggiante unico al mondo» di fatto non è una semplice corsa ma un vero e proprio evento che unisce storia, velocità, avventura e che è autentica fucina di eroi leggendari del volante: la Mille Miglia, arriva direttamente sulla spiaggia...

lunedì, 5 luglio 2021, 15:57

Le pattuglie della polizia, nel pomeriggio di sabato, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cinquantenne massese resosi responsabile della detenzione di 40 grammi di eroina e cocaina pronte per lo spaccio al minuto

sabato, 3 luglio 2021, 20:24

Da un anno e mezzo i ricoverati in ospedali e Rsa non possono essere raggiunti dai familiari per motivi, come sappiamo, precauzionali, eppure il rischio più pericoloso per un malato è che il morale non riesca a sostenere lo sforzo del fisico nel superamento della malattia e proprio per questo...