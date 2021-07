Cronaca



Concerto del Maggio Musicale Fiorentino: modifiche alla viabilità e Piazza Aranci chiusa dalle 18

giovedì, 1 luglio 2021, 18:02

In occasione del concerto sinfonico del Maggio Musicale Fiorentino, sabato 3 luglio alle ore 21.30, sono previste modifiche alla viabilità del centro e di Piazza Aranci che sarà chiusa a partire dalle ore 18. Via Betti e il lato monte della piazza saranno interdetti a tutti i veicoli, compresi i residenti muniti di pass, a partire dalle ore 18:00 di sabato fino alle ore 1:00 di domenica 4.

I clienti degli esercizi commerciali potranno comunque accedere all’attività dell’area circoscritta fino alle 20, accompagnati da apposito personale.

Per il ritiro dei biglietti o informazioni, la biglietteria sarà aperta presso l’Urp (piano terra del palazzo comunale) dalle ore 18 fino all’inizio dello spettacolo.

Tre gli ingressi previsti per gli spettatori in base all’accesso che troveranno indicato sul biglietto personale: ingresso A via Petrarca, ingresso B via Alberica, ingresso C via Betti.

Gli spettatori potranno parcheggiare nelle apposite aree parcheggio nei pressi del centro storico: via Prado, via Bastione, via Beccaria, via Europa, via Venturini e via Bassa Tambura. In Largo Matteotti, lato monte, dalle 17 alcuni posti auto saranno riservati a persone munite di pass disabili o agli artisti.

Per la messa in sicurezza dell’area, come indicato dalle normative in tema di safety e security, saranno presidiati tutte le vie di accesso alla zona.

Come indicato dal Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, a salvaguardia dell’incolumità e sicurezza pubblica, il sindaco ha firmato l’ordinanza n.128 che vieta, dalle ore 18 alle ore 23.30 di sabato 3 luglio, nel perimetro di Piazza Aranci ed in quello di Piazza Mercurio nonché nelle strade di collegamento tra le due piazze, la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici, il consumo e la detenzione di bevande in contenitori di vetro o lattine e il consumo di superalcolici. Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico.

Tutti i presenti dovranno rispettare le misure di prevenzione da contagio da COVID-19 previste dalla normativa vigente.