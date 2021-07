Cronaca



Controlli della polizia: una denuncia per spaccio e un’espulsione

venerdì, 2 luglio 2021, 14:31

Nelle scorse giornate, le Volanti della questura di Massa Carrara hanno intensificato i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente nei luoghi in cui episodi di questo tipo sono stati spesso oggetto di segnalazione.

Le “pantere” hanno pattugliato il lungomare e le zone maggiormente frequentate dai ragazzi nelle ore serali e notturne, come la località Partaccia, Piazza Betti, Via Ascoli e le aree a ridosso della Ex Colonia Motta e del Parco di Ricortola.

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno sottoposto a controllo una persona che stava percorrendo il lungomare di Ponente a bordo della sua bicicletta. Il ragazzo, un trentatreenne massese, è stato trovato in possesso di un involucro trasparente contente sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 20 grammi. Terminate le operazioni, i poliziotti hanno denunciato il trentenne massese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, provvedendo a sequestrare la droga.

Nella nottata, invece, un trentacinquenne di nazionalità marocchina, pregiudicato e irregolare sul territorio, sorpreso a bordo di un’Ape Car rubata poco prima, è stato oggetto di un immediato decreto di allontanamento dal territorio nazionale.