Ecco la 'Sciarpa Rosa' degli studenti del liceo Palma

venerdì, 16 luglio 2021, 16:56

Ecco la Sciarpa Rosa degli studenti del liceo Palma: sono quasi ultimati i lavori del monumento. Nonostante gli stop, la didattica a distanza il distanziamento e i gravi problemi causati dalla pandemia, i lavori per la realizzazione del monumento dedicato alla Sciarpa Rosa non si sono fermati e, anche con le diverse difficoltà, l'opera è quasi conclusa e si stanno rifinendo le varie parti nei laboratori della scuola e alla Fonderia Versiliese di Pietrasanta.



C’è stata grande adesione e partecipazione al progetto del monumento alla “Sciarpa Rosa”, proposto dalla nostra collega, Angela Maria Fruzzetti, che ha guidato il grande evento di solidarietà in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Massa Carrara, sezione Carla Calevro, ricoprendo all’epoca il ruolo di vice presidente.



Con i fondi raccolti è stato acquistato un ecografo ancora oggi a disposizione per le campagne gratuite di prevenzione oncologica. “Circa ottomila donne hanno sferruzzato per realizzare la sciarpa rosa più lunga d’Italia, con 12 km 619 metri – ricorda Fruzzetti - . La sciarpa rosa è stata una “stagione” di gioia e di solidarietà nel messaggio della prevenzione. Come ringraziare tutte quelle donne? Ho pensato a un monumento, coinvolgendo i giovani studenti del Palma perchè è ai giovani in particolare che va rivolto il messaggio della prevenzione. Ho contattato Giuseppe Silvestri, docente di Discipline Plastico Scultoree, che ha creduto fortemente in questo progetto e si è attivato con grandissimo impegno per portarlo a termine, nonostante le numerose criticità. E lo ringrazio a nome delle ottomila donne della “Sciarpa” e a nome della Lilt. Un grazie anche a tutte le aziende che hanno contribuito, agli studenti e alla scuola tutta”.



Scuola che si è adoperata per coinvolgere il territorio nella realizzazione di questo importante progetto e il territorio, aziende e privati, hanno risposto prontamente così come hanno fatto in varie occasioni, sia che si trattasse di un restauro oppure un concorso a premi sul design del marmo, una pubblicazione o una grande mostra. Ora siamo in fase di ultimazione dei lavori con la finitura delle varie parti del monumento, comprese quelle relative alla fusione e rifinitura delle colombe in bronzo realizzate dagli studenti. Le colombe sormonteranno la grande sfera girevole collocata sul basamento sottostante che riporta, nei quattro lati della base, un filo di lana che si snoda nella scritta "Sciarpa Rosa", così come il libro di Fruzzetti.

"E' un metodo di approccio per la realizzazione di un'opera assolutamente in linea con gli insegnamenti delle arti plastiche – commenta il prof. Giuseppe Silvestri, ideatore e coordinatore del progetto - nel rispetto della grande tradizione scultorea plurisecolare del nostro istituto, che lega le energie creative degli studenti, raccoglie l'aiuto ed il consenso di numerose aziende e privati, e realizza un'opera in favore del territorio e di una causa importante, a costo zero". L’inaugurazione dell'opera è per il 4 febbraio 2022, giornata mondiale contro il cancro che, nel 2014, segnò la partenza del primo filo di lana per realizzare la Sciarpa da guinness.