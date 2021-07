Cronaca



Il bus a Colonnata non riesce a far manovra: residenti a piedi sotto il sole

giovedì, 29 luglio 2021, 20:24

di donatella beneventi

Colonnata, ridente e conosciuto paese alle spalle di Carrara, nella bella stagione è luogo di interesse per turisti da varie parti. Purtroppo la situazione viabilità non è delle migliori e, come ogni anno, sono tante le automobili parcheggiate in maniera più o meno fantasiosa, in evidente sosta vietata: oltre a questo, il disagio maggiore è a carico dei residenti, spesso persone anziane, che usufruiscono del bus pubblico per gli spostamenti con il centro città, bus che in questi giorni, non riesce spesso a fare manovra fra una partenza e l'altra, a causa delle auto in sosta vietata e che parrebbe, da alcune fonti, non essere controllati ed eventualmente sanzionati.



Dalle segnalazioni pervenute alla Gazzetta, le persone anziane sarebbero costrette a raggiungere a piedi Colonnata anche sotto il sole cocente e con le borse pesanti: "Ovunque i turisti raggiungono a piedi il centro in mancanza di parcheggio - riferisce una testimone - mentre da noi, si preferisce costringere i residenti a camminare, senza tenere conto dell'età e della temperatura".