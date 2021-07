Il direttore marittimo della Toscana promosso contrammiraglio

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 2 luglio 2021, 16:43

A partire da oggi, 2 luglio, l'ospedale di Massa non ha più pazienti ricoverati nella terapia intensiva Covid. L’ultimo paziente che ancora si trovava nel reparto si è negativizzato ed è stato spostato

venerdì, 2 luglio 2021, 14:48

Sabato 3 luglio, concerto del Maggio Musicale Fiorentino in piazza Aranci a Massa: modifiche alla viabilità e Piazza Aranci chiusa dalle 19. Il sindaco Persiani firma l’ordinanza per la sicurezza

venerdì, 2 luglio 2021, 14:31

Le “pantere” hanno pattugliato il lungomare e le zone maggiormente frequentate dai ragazzi nelle ore serali e notturne, come la località Partaccia, Piazza Betti, Via Ascoli e le aree a ridosso della Ex Colonia Motta e del Parco di Ricortola

giovedì, 1 luglio 2021, 18:02

In occasione del concerto sinfonico del Maggio Musicale Fiorentino, sabato 3 luglio alle ore 21.30, sono previste modifiche alla viabilità del centro e di Piazza Aranci che sarà chiusa a partire dalle ore 18

giovedì, 1 luglio 2021, 17:01

Nella mattina di ieri a Massa, nella zona di Piazza De Gasperi, un sedicente operaio dell'acquedotto si è recato presso l'abitazione di una anziana signora cercando di entrare per effettuare dei controlli. La signora, insospettita, ha avvisato le autorità competenti e anche il centralino di GAIA S.p.A.

giovedì, 1 luglio 2021, 13:07

Proseguono nel post Coronavirus le attività di Mangia Trekking per promuovere le bellezze del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano