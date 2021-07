Cronaca



In vacanza con la droga: una denuncia e due segnalazioni al prefetto

mercoledì, 7 luglio 2021, 14:05

Nel quadro dei servizi mirati alla prevenzione e repressione degli illeciti concernenti gli stupefacenti, grazie all’intensificazione dei dispositivi di controllo predisposti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Massa Carrara, gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 33 enne trovato in possesso di dosi di droga destinate allo spaccio e hanno segnalato all’autorità amministrativa due 27 enni per uso personale di stupefacenti.

In particolare, nel corso del pomeriggio di ieri, gli operatori delle volanti sul Lungomare di Ponente, nei pressi della colonia Torino, hanno identificato e controllato tre giovani vacanzieri che alla vista della pattuglia della polizia hanno cercato di allontanarsi repentinamente. Gli accertamenti esperiti nell’immediatezza permettevano di accertare che uno di questi, soggetto con specifici precedenti di polizia in materia di stupefacenti, detenesse circa 15 grammi di hashish e 6 di ecstasy, pertanto veniva denunciato alla competente A.G.. Gli altri due, invece, venivano trovati in possesso di modiche quantità di hashish detenute esclusivamente per uso personale e quindi segnalati alla competente Autorità Amministrativa.