Infermieri apuani: l'importanza dei familiari in ospedale e le strategie necessarie per garantire assistenza nelle Rsa

sabato, 3 luglio 2021, 20:24

Da un anno e mezzo i ricoverati in ospedali e Rsa non possono essere raggiunti dai familiari per motivi, come sappiamo, precauzionali, eppure il rischio più pericoloso per un malato è che il morale non riesca a sostenere lo sforzo del fisico nel superamento della malattia e proprio per questo motivo la possibilità di avere accanto i familiari risulta spesso fondamentale. Lo ricordano in una nota stampa l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara:"Consapevoli che la pandemia non è finita-dicono gli infermieri apuani- valutati i dati scientifici sui contagi, certi che i nostri professionisti ogni giorno stanno lottando con tutte le forze contro un virus terribile, gli infermieri apuani tramite l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara intervengono e chiedono di rivalutare i limiti di accesso alle strutture sanitarie per le famiglie dei pazienti ricoverati in ospedale e nelle strutture sanitarie del territorio".

Gli infermieri apuani chiariscono il loro punto di vista da osservatori "speciali":" Le tecnologie, le videochiamate, ci hanno aiutato molto in questo anno, ma non sostituiscono sicuramente le mani, gli occhi e il cuore di una persona cara. La mancanza di un parente, figlio, padre, madre, della compagna o compagno di una vita, e in molti casi anche degli animali (pet therapy), hanno lasciato dei segni incancellabili nel vissuto di chi ha subito la malattia e sicuramente anche in chi è rimasto fuori in attesa, speso con poche informazioni. L'infermiere attraverso la relazione con l'assistito, con la famiglia, riesce a valutare in modo multidimensionale i processi di accoglimento, di socializzazione e di supporto nonché di competenza e di efficacia favorendo lo sviluppo di una organizzazione "centrata sull'assistito".

Per questo, adesso che le Terapie Intensive si sono svuotate e i contagi sono contenuti, gli operatori sanitari rivolgono una richiesta:"Auspichiamo, dunque, di riconsiderare, alla luce dei nuovi dati scientifici, la necessità di limitare, in modo così stringente, le visite dei familiari in ospedale. Siamo certi che con le giuste precauzioni e una corretta educazione sanitaria dei familiari, si possa pensare ad un allentamento delle restrizioni previste, coinvolgendo di nuovo la famiglia nel percorso di cura dell'assistito".

Altro tema essenziale per il mondo sanitario, sono le problematiche legate al personale nelle Rsa e a riguardo un comunicato a firma del Dott. Luca Fialdini, presidente Opi Massa Carrara e infermiere in Terapia Intensiva Adulti Ospedale del Cuore FTGM, fa conoscere quanto emerso dal recente incontro con l'assessore regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli.

"L'emergenza pandemica che stiamo vivendo-spiega la nota- ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del Ssn di fornire servizi adeguati sul territorio. Non solo il processo di invecchiamento della popolazione italiana prosegue, ma una quota significativa e crescente della popolazione è afflitta da malattie croniche. Le persone con disabilità sono il 5,2 per cento; tale quota sale al 20 percento se si considerano gli individui con età superiore ai 75 anni".

Ma non è solo una questione legata alla pandemia, illustra il dottor Luca Fialdini che passa in rassegna la situazione regionale:" La carenza infermieristica nel Paese-ricorda nella nota il dottor Fialdini- e nella nostra Regione, preoccupa gli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Toscana ed è conseguente a anni di definanziamento, blocco del turn over, mancata valorizzazione economica-contrattuale e procedure concorsuali che non consentono, ancora oggi, di colmare le insufficienze del nostro Servizio sanitario. Carenza, che diventa assai più pericolosa e stringente quando coinvolge le strutture territoriali periferiche del territorio regionale".

"Le Rsa rappresentano un elemento fondamentale per rispondere ai bisogni sociali e sanitari del territorio, sono uno degli avamposti più preziosi della nostra comunità – ha spiegato Luca Fialdini– ma anche uno dei più fragili e meni attrattivi per gli infermieri, come la pandemia ha dimostrato. Un settore che, con la recente richiesta di personale infermieristico da parte del servizio pubblico, è rimasto sfornito di figure fondamentali a partire proprio dagli infermieri. A rendere più appetibile la carriera pubblica rispetto al percorso all'interno delle Rsa sono senza dubbio le condizioni contrattuali, purtroppo molto diverse".

Con queste premesse l'Opi chiede alla regione di sedersi al tavolo del negoziato per rivedere il modello contrattuale che tenga conto e riconosca le competenze professionali, che venga messa sul tavolo del negoziato anche "la revisione degli standard di accreditamento rispetto alla quantità e qualità del personale". La sigla sindacale chiede inoltre, nel breve termine, l' eliminazione del vincolo di esclusività per i dipendenti pubblici, in modo che possano prestare la propria opera anche nel settore privato e far fronte così alla carenza di professionisti. Altri punti strategici proposti e chiesti alla regione sono l'introduzione figura obbligatoria di un coordinatore infermieristico e dirigenze professionali sanitarie che incidono su qualità e sicurezza e, per concludere, lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia e di sistemi di sicurezza.

"Quello che dobbiamo fare – conclude Luca Fialdini – è aiutare le Rsa a fare un ulteriore passo avanti, aiutarle ad investire nella formazione continua e post base dei professionisti per puntare su percorsi riconosciuti di carriera clinico assistenziale, inserendole ancora di più nella rete sanitaria oltre che sociale e assimilando i contratti degli infermieri assunti al contratto collettivo nazionale del pubblico impiego. Le Rsa oggi sono un luogo di cura altamente complesso e fondamentale per la nostra popolazione e la professione infermieristica deve trovare in questi luoghi fondamentali risposte appaganti di riconoscimento professionale ed economico o la "concorrenza" con il SSR sarà sempre impari".