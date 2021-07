Cronaca



Italia Nostra piange la scomparsa di Mirella Rossi

venerdì, 23 luglio 2021, 11:31

Italia Nostra piange la scomparsa di Mirella Rossi avvenuta il 21 luglio a soli 72 anni, dopo una breve malattia. Le esequie si sono svolte venerdì 23 luglio nella chiesa di San Sebastiano.



"Molti in città conoscevano la nostra amica - si legge in una commossa nota di Italia Nostra - per le sue doti di gentilezza rispetto ed educazione verso tutti. Donna molto conosciuta in città, colta e informata sui vari campi del sociale, dell’arte, della storia e per la sua storia famigliare. Figlia del notissimo scultore Riccardo Rossi autore di centinaia di opere in marmo ed in bronzo. molte delle quali donate alla città e sparse in ogni angolo del mondo.



"Mirella - ricorda la sezione - faceva parte della sezione di Massa-Montignoso fin dalla sua costituzione negli anni 2000, fece anche parte del direttivo ed insieme al marito, anche lui scomparso qualche anno fa, aveva sempre collaborato a molte iniziative come le gite culturali dove portava con allegria ed interesse la sua eclettica personalità. Amante della storia e dell’arte in particolare degli etruschi e delle loro opere di cui vantava una conoscenza ragguardevole tanto che varie volte fu incaricata di guidare il gruppo di Italia Nostra nelle visite ai vari musei".



"Purtroppo -conclude - non ci resta che inviarle un ultimo saluto e testimoniare ai figli e ai parenti tutto il nostro affetto e dispiacere per la prematura scomparsa".