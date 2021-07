Cronaca



Le Gazzette al… mare con il campione Bernardeschi

lunedì, 19 luglio 2021, 15:03

di Michela Carlotti

Un ordinario lunedì mattina, quando le spiagge tornano alla normalità, svuotate della folla che vi si riversa nel fine settimana.

Passeggiando lungo il litorale di Marina di Carrara, nella zona della Fossa Maestra, il campione Federico Bernardeschi si gode un meritato riposo con la famiglia.

È al bagno Amare Holi Beach, il nuovo stabilimento balneare che Bernardeschi ha inaugurato con un restyling da sogno, dopo averlo acquistato dai gestori dell’ex Bagno Principe.

È con Veronica Ciardi, sposata martedì scorso in Duomo a Carrara a due giorni di distanza dal rigore con cui ha segnato ai campionati europei nella vittoriosa finale contro l’Inghilterra.

Con loro c’e la figlia Deva, la primogenita della coppia nata nel 2019.

Mentre lo raggiungiamo sotto uno degli ampi ombrelloni in paglia caratteristici dell’Amare Beach, una loro conoscente arriva con la carrozzina e la seconda figlia, nata a maggio e che domenica scorsa ha ricevuto il battesimo in Duomo, in occasione del matrimonio dei genitori.

Avviciniamo il campione che si rende disponibile senza reticenza alcuna, ad essere fotografato con qualche scatto. Lui stesso ci propone di fare dei selfie insieme e noi approfittiamo: “Un’emozionante stretta con il campione” gli diciamo, e lui risponde con un sorriso naturale, soddisfatto. In ogni cosa che dice ed in ogni suo gesto non c’è alcuna traccia di superbia. Sembra un ragazzo come tanti, semplice.

Ci concediamo qualche battuta sul matrimonio e lui conferma di essere rimasto contento per la bella festa e la massiccia vicinanza manifestata dalla sua città. Ricordiamo che ad attendere gli sposi all’uscita dal Duomo, domenica c’era una piazza gremita di gente.

Insistiamo un paio di volte affinché Federico ci rilasci un’intervista. Lui si scusa, dice che vorrebbe poterla fare ma non è autorizzato: “lo sapete come funziona, c’è l’ufficio stampa e tutte quelle cose da rispettare”, risponde quasi a giustificarsi, con una sorprendente umanità.

Noi lo incalziamo e gli chiediamo se ha progetti per il territorio. Lui risponde che la coppia è molto sensibile ed attenta al sociale. Ci sono progetti e qualcosa ci dice, ma non vuole pubblicizzare nulla. Soprattutto, il campione ci anticipa che la moglie, Veronica, si sta occupando di questo.

Chiediamo a lei cos’ha in serbo: ci anticipa alcune sue intenzioni e capiamo che è molto determinata in questa direzione.

La loro preoccupazione è di creare qualcosa che vada a buon fine e realizzi l’obiettivo di aiuto reale e concreto, scongiurando quelle situazioni che, purtroppo, spesso si verificano per cui le azioni benefiche finiscono per ingrassare le pance dei malintenzionati di turno.

C’è autenticità nei loro propositi.

Veronica si annota il nostro numero telefonico, il nostro indirizzo mail e la pagina social: ci salutiamo con la promessa di sentirci appena saranno pronti a rilasciare dichiarazioni sui loro progetti.

Federico si presta a farci uno scatto con la sua Veronica, poi prende in braccio la bimba Deva e la porta in acqua a fare il bagno insieme.