Manifestazione contro il 'green pass' a Carrara

giovedì, 29 luglio 2021, 11:20

Il gruppo Rivoluzione Allegra, ha annunciato, in un comunicato, la costituzione di una protesta anti green pass per sabato 31 luglio a Carrara, in piazza d'Armi alle ore 17,30. Il gruppo coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti in merito all'adozione del simbolo della stella gialla, comparsa nel corso della manifestazione massese, cosa che ha scatenato polemiche sui mezzi di comunicazione e social: "La stella gialla - spiega - è un simbolo antirazzista e antifascista usato oggianche in Israele dallo stesso movimento di contestazione. Istituisce unconfronto pertinente nella misura in cui, quando venne impiegata per laprima volta, la tirannide si stava ancora consolidando, e solo setteanni più tardi avrebbe portato all'esito tragico che conosciamo".



"Oggi - prosegue - siamo di fronte a una deriva ideologica che ha fatto proprio unostesso principio di discriminazione tra soggetti che hanno più dirittidegli altri e cittadini di serie B per i quali gli stessi diritti,costituzionalmente garantiti, non valgono più. Nella piazza di sabato scorso si sono radunate persone di ogni estrazione sociale, credo politico e religioso, vaccinate o meno. Una piazza unita da un sentire comune: il crescente timore per la derivaautoritaria che la nostra società sta prendendo".



Il gruppo, inoltre, annuncia che sabato verrà adottato un minuto di silenzio per onorare la morte suicida del dottor Di Donno: "Questo pioniere della cura col plasma iperimmune- conclude - invece di esserepremiato e onorato, è stato osteggiato e oltraggiato per oltre un annoda un sistema sanitario corrotto dalla ideologia del profitto, a riprovadel fatto che questa epidemia è diventata un pretesto per giochieconomici e geopolitici molto più grandi di tutti noi".