Marina di Massa sabato la Mille Miglia in Spiaggia

lunedì, 5 luglio 2021, 18:08

La giunta regionale ha approvato il calendario venatorio 2021-2022 in Toscana, su proposta della vicepresidente e assessora regionale all'agroalimentare Stefania Saccardi

lunedì, 5 luglio 2021, 15:57

Le pattuglie della polizia, nel pomeriggio di sabato, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cinquantenne massese resosi responsabile della detenzione di 40 grammi di eroina e cocaina pronte per lo spaccio al minuto

sabato, 3 luglio 2021, 20:24

Da un anno e mezzo i ricoverati in ospedali e Rsa non possono essere raggiunti dai familiari per motivi, come sappiamo, precauzionali, eppure il rischio più pericoloso per un malato è che il morale non riesca a sostenere lo sforzo del fisico nel superamento della malattia e proprio per questo...

sabato, 3 luglio 2021, 20:20

A cogliere lo stato di agitazione dei famigliari è stato proprio il personale della guardia costiera che, fuori dall’orario di servizio, si trovava con la famiglia sullo stesso lido

sabato, 3 luglio 2021, 13:30

Nella notte tra sabato e domenica scorsa, il personale di pattuglia della polizia è intervenuto per un furto aggravato presso uno stabilimento balneare

sabato, 3 luglio 2021, 11:16

Domenica 4 luglio, dalle 10, gli imprenditori, i collaboratori, i consulenti, i lavoratori e le famiglie di tutto il settore del marmo apuo-versiliese presidieranno pacificamente le cave per dimostrare e mostrare l'unità e il reciproco sostegno e rispetto volto, ormai da secoli, a salvaguardia del territorio