Morte sul lavoro, proclamato lutto cittadino

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:03

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'UGL, in merito all'infortunio sul lavoro in cui ha perso la vita un uomo di 54 anni a Carrara

mercoledì, 21 luglio 2021, 09:28

Un volo da 15 metri d'altezza: morto sul colpo Daniele Rebecchi, 54 anni, operaio della Gasperi Menotti di Avenza. Sul posto, immediato l'intervento del 118 e dei carabinieri

martedì, 20 luglio 2021, 18:05

Un’udienza attesissima, quella di ieri, per gli undici imputati nell’inchiesta Serinper che dal dicembre scorso sono sottoposti a misure cautelari con capi d’imputazione ricondotti a vario titolo a reati di corruzione, influenze illecite e maltrattamenti

martedì, 20 luglio 2021, 12:54

La notte tra venerdì e sabato 17 luglio una scultura in polietilene, facente parte delle 35 esposte in piazza Alberica in occasione della manifestazione “White Carrara Downtown” era stata rubata

lunedì, 19 luglio 2021, 15:03

Passeggiando lungo il litorale di Marina di Carrara, nella zona della Fossa Maestra, il campione Federico Bernardeschi si gode un meritato riposo con la famiglia. È al bagno Amare Holi Beach

lunedì, 19 luglio 2021, 04:58

I bersaglieri veterani in congedo della sezione di Massa Carrara hanno partecipato alla commemorazione a Pisa in ricordo dei 54 soldati italiani caduti in missione durata 20 anni in Afghanistan