Nelle terre del Sillara fra Toscana ed Emilia promuovendo il territorio dei laghi, delle vette e dei panorami

giovedì, 1 luglio 2021, 18:02

In occasione del concerto sinfonico del Maggio Musicale Fiorentino, sabato 3 luglio alle ore 21.30, sono previste modifiche alla viabilità del centro e di Piazza Aranci che sarà chiusa a partire dalle ore 18

giovedì, 1 luglio 2021, 17:01

Nella mattina di ieri a Massa, nella zona di Piazza De Gasperi, un sedicente operaio dell'acquedotto si è recato presso l'abitazione di una anziana signora cercando di entrare per effettuare dei controlli. La signora, insospettita, ha avvisato le autorità competenti e anche il centralino di GAIA S.p.A.

giovedì, 1 luglio 2021, 12:28

Dopo il reportage sul degrado di Marina, il nostro mirino fotografico si sposta sul degrado di Avenza, il quartiere confinante. Questa volta è una marinella doc, Daniela Marchini, a guidare il degrado tour

mercoledì, 30 giugno 2021, 16:44

C'era quasi un centinaio di lavoratori stamani al presidio in piazza Aranci a Massa per la giornata di mobilitazione nazionale del settore gas ed elettricità. Tutti uniti per chiedere l'abrogazione dell'articolo 177 del Codice degli Appalti la cui applicazione potrebbe mettere a rischio decine di migliaia di lavoratori in tutta...

mercoledì, 30 giugno 2021, 15:22

L’idea del dottor Costantino dopo l’episodio al giocatore danese Eriksen ed il supporto dell’Ordine dei Medici di Massa-Carrara

mercoledì, 30 giugno 2021, 15:13

“Frigido sorgente di vita” è il nome del progetto per la tutela e la salvaguardia dell’ecosistema del Frigido proposto dall’Apuania Frigido APS che l’amministrazione comunale, tramite l’assessorato all’Ambiente di Paolo Balloni, ha deciso di sostenere per l’anno in corso con un contributo omnicomprensivo di 3 mila euro