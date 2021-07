Cronaca



Notte magica: l'Italia dà un... calcio al Covid

lunedì, 12 luglio 2021, 00:36

di francesca vatteroni

E alla fine fu un boato. Poi un tripudio di rumori, trombette, di fuochi di artificio sparati in cielo, di macchine, di bandiere, di ragazzi e ragazze riversati sulla strada. Improvvisamente il viale da vuoto e silenzioso come in un lockdown si popola, si riempie e le macchine e le moto e i motorini iniziano a sfrecciare con il tricolore al vento.



Marina di Carrara esplode letteralmente. L’attesa era stata lunga, lunghissima. Prima ancora del fischio ufficiale di inizio partita, la gente di tutte le età aveva già preso posto nei pub per cenare insieme e guardare insieme la partita. Il centro della movida marinella ha teleschermi posizionati fuori, nei dehores di ogni locale. E sono tutti in religioso silenzio. Un silenzio interrotto dopo il primo tempo con esplosioni improvvise di urla: ogni volta che i nostri toccano palle e ogni volta che sventano un attacco degli inglesi.

Al Samba, seduti in mezzo ai “grandi”, c’è anche un gruppetto di quindicenni. Alessio, Giulia, Luca, Alice e Claudia che gioca nella carrarese da terzino. “Siete emozionati?”. Hanno dipinto sulle guance una piccola bandiera tricolore. “Non tantissimo, è più bello giocare che guardare giocare” risponde per tutti Claudia.

Ma prima del secondo minuto siamo subito sotto di uno, così, all’improvviso. Il gelo. E poi, da lì, tutta una rincorsa. “Vai nasone!” urlano affettuosamente al provvidenziale Chiellini. Molti “sentono” di avere la vittoria a portata di mano nonostante lo svantaggio per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo il goal del pareggio e tutti in piedi. L’urlo è unisono e rimbalza tra i palazzi e le case. “Questi ragazzi ci stanno facendo divertire!” commenta Nicolò dopo la fine del primo supplementare. Quando entra il nostro Bernardeschi si sente qualcuno gridare:”Vai Carrara!”. Perché noi a Carrara, stasera, 11 luglio 2021 abbiamo vinto due volte. Ma non è finita ancora. Ed è un rincorrersi e un sopraffarsi a vicenda continuo: prende il sopravvento l’Italia e gli inglesi sembrano subire, poi il contrario e poi di nuovo avanti l’Italia. “Il gioco lo stiamo facendo noi, manca solo la concretizzazione” commenta un ragazzo seduto, tirando nervosamente la sigaretta. “Che ansia! Io i rigori non li reggo!” dice l’amico. Qualcuno si spazientisce:”A’ n s’ n’ po’ giocar cuscì!”. Ma finisce anche il secondo supplementare e la situazione non si è sbloccata. Si va ai rigori. Tutti abbracciati e avvolti nelle bandiere. Ci giochiamo tutto in 10 rigori. Il primo lo segniamo e parte il boato. Ce la facciamo. Ma anche gli inglesi segnano il loro e il terzo rigore ce lo parano. Torna il gelo nella calura di luglio. Il quarto è goal per l’Inghilterra e la vittoria sembra sfumare. Ma il sesto gli inglesi prendono un bel palo. Tutto di nuovo in gioco, al cardiopalma. Poi i nostri si fanno parare. Ma l’ultimo, quello della vittoria Donnarumma fa il miracolo e para. Abbiamo vinto. La gioia è incontenibile. Abbracci, sbandierate, corse verso l’incrocio tra viale Colombo e via Rinchiosa e lì parte una gran festa e poi arrivano le macchine che iniziano a girare con le bandiere fuori dai finestrini e il clacson a manetta. Anche perché per noi carrarini, questa sera 11 luglio 2021 abbiamo vinto due volte.