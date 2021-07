Cronaca



Nuova sede operativa di Avis Carrara

venerdì, 2 luglio 2021, 18:20

Un progetto partito da lontano, con la decisione di dare alla propria associazione una nuova casa. Domenica 4 luglio AVIS Carrara presenterà la nuova sede operativa, in Largo XXV Aprile n°8, alla presenza delle autorità cittadine e premiando i propri donatori, che più si sono contraddistinti nella donazione di sangue e di emocomponenti in tutti questi anni.



"Una sede di proprietà è sempre stato il sogno della nostra associazione, realizzato grazie alla serietà e al continuo impegno di AVIS Carrara in questi anni. Abbiamo sempre dato sostegno al Centro Trasfusionale con la nostra attività di chiamata, la nuova sede ci aiuterà a migliorare il nostro lavoro e ad essere più vicini e disponibili per i donatori e per la cittadinanza. Un grazie è dovuto ai volontari che si sono cimentati nei lavori di manutenzione ordinaria della nuova sede, permettendoci di trasferirci in tempi record. Non dimentichiamo la vicinanza delle attività commerciali e dei negozianti della zona, che donando un premio alla nostra lotteria "Fortitudo Mea in AVIS", hanno permesso di raccogliere fondi per proseguire con l'acquisto dell'immobile." dice il Consiglio direttivo di AVIS Carrara.



La sede operativa sarà aperta da lunedì 5 luglio, pronta ad ospitare i donatori per informazioni e per prenotare la donazione, che continuerà a svolgersi presso il Centro Trasfusionale del NOA.