Rubano in uno stabilimento balneare: cinque giovani incastrati dalle telecamere

sabato, 3 luglio 2021, 11:16

Domenica 4 luglio, dalle 10, gli imprenditori, i collaboratori, i consulenti, i lavoratori e le famiglie di tutto il settore del marmo apuo-versiliese presidieranno pacificamente le cave per dimostrare e mostrare l'unità e il reciproco sostegno e rispetto volto, ormai da secoli, a salvaguardia del territorio

venerdì, 2 luglio 2021, 18:20

Un progetto partito da lontano, con la decisione di dare alla propria associazione una nuova casa. Domenica 4 luglio AVIS Carrara presenterà la nuova sede operativa, in Largo XXV Aprile n°8, alla presenza delle autorità cittadine e premiando i propri donatori, che più si sono contraddistinti nella donazione di sangue...

venerdì, 2 luglio 2021, 16:43

A partire da oggi, 2 luglio, l'ospedale di Massa non ha più pazienti ricoverati nella terapia intensiva Covid. L’ultimo paziente che ancora si trovava nel reparto si è negativizzato ed è stato spostato

venerdì, 2 luglio 2021, 14:48

Sabato 3 luglio, concerto del Maggio Musicale Fiorentino in piazza Aranci a Massa: modifiche alla viabilità e Piazza Aranci chiusa dalle 19. Il sindaco Persiani firma l’ordinanza per la sicurezza

venerdì, 2 luglio 2021, 14:31

Le “pantere” hanno pattugliato il lungomare e le zone maggiormente frequentate dai ragazzi nelle ore serali e notturne, come la località Partaccia, Piazza Betti, Via Ascoli e le aree a ridosso della Ex Colonia Motta e del Parco di Ricortola

venerdì, 2 luglio 2021, 13:37

Il direttore marittimo della Toscana e comandante del porto di Livorno, Gaetano Angora, giunto a Livorno lo scorso febbraio, è stato promosso al grado di contrammiraglio del corpo delle capitanerie di porto