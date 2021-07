Serinper, ascoltati in aula i titolari della cooperativa: il Gup rinvia l’udienza ad ottobre

Altri articoli in Cronaca

martedì, 20 luglio 2021, 12:54

La notte tra venerdì e sabato 17 luglio una scultura in polietilene, facente parte delle 35 esposte in piazza Alberica in occasione della manifestazione “White Carrara Downtown” era stata rubata

lunedì, 19 luglio 2021, 15:03

Passeggiando lungo il litorale di Marina di Carrara, nella zona della Fossa Maestra, il campione Federico Bernardeschi si gode un meritato riposo con la famiglia. È al bagno Amare Holi Beach

lunedì, 19 luglio 2021, 04:58

I bersaglieri veterani in congedo della sezione di Massa Carrara hanno partecipato alla commemorazione a Pisa in ricordo dei 54 soldati italiani caduti in missione durata 20 anni in Afghanistan

domenica, 18 luglio 2021, 15:39

Ancora una tragedia del mare in zona Don Gnocchi a Marina di Massa. Vittima una donna di 71 anni, Renata Pezzioli abitante a Gallarate in provincia di Varese

venerdì, 16 luglio 2021, 16:56

Nonostante gli stop, la didattica a distanza il distanziamento e i gravi problemi causati dalla pandemia, i lavori per la realizzazione del monumento dedicato alla Sciarpa Rosa non si sono fermati e, anche con le diverse difficoltà, l'opera è quasi conclusa e si stanno rifinendo le varie parti nei laboratori...

venerdì, 16 luglio 2021, 12:27

Ripetuti furti con scasso, detenzione di droga ai fini di spaccio e perfino gravi molestie sessuali ad una donna, tutto nell’arco di un’ora e mezza. È questo il bilancio di un pomeriggio di ordinaria follia che ha visto come protagonista un pregiudicato di 28enne, Pietro Molinari, residente a Villafranca e...