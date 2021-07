Cronaca



Un certificato di "resuscitatore" assieme alla patente di guida: l'idea si concretizza

venerdì, 9 luglio 2021, 17:51

di donatella beneventi

Si è svolta oggi, 9 luglio, presso la sala della resistenza di Palazzo Ducale a Massa, la presentazione del progetto: "Patente di guida e BLS-D: più formi più salvi", ideato dal dottor Fabio Costantino, cardiologo clinico che opera nei distretti di Carrara e Massa e di cui già la Gazzetta aveva dato notizia in occasione di un precedente incontro.



Questa volta, la conferenza ha avuto come fine quello di presentare l'andamento del progetto e gli enti e associazioni coinvolte, numerose e che quindi promettono ulteriori, concreti sviluppi.



Il presidente dell'ordine dei medici di Massa Carrara Carlo Manfredi, ha ringraziato l'amministrazione provinciale presieduta da Gianni Lorenzetti, per l'appoggio e il sostegno nella divulgazione di una cultura civica del primo soccorso, sopratutto nelle scuole, sede di interesse primario per il progetto.



"L'idea è vincente – spiega – e il nostro supporto al progetto consisterebbe nel creare una rete virtuosa tra le scuole superiori della provincia e la Fondazione Monasterio, che include le attività dell'Ospedale del Cuore di Massa, volta alla somministrazione di corsi di formazione di BLS-D (Basic Life Support & Defibrillation, dall'inglese Supporto di Base delle funzioni vitali e Defibrillazione precoce) durante l'ultimo anno di scuola. Questo progetto – continua il dott. Manfredi – oltre a formare i nostri ragazzi e spingerli a mettere in pratica quanto imparato, servirebbe da catalizzatore per sensibilizzare la nostra provincia, il governo e gli enti nazionali coinvolti sull'importanza del BLS-D e sulla necessità di una diffusione ancora più capillare di defibrillatori sul territorio, posizionando la nostra provincia e l'Italia intera nel ruolo di capofila nel contrastare la morte da arresto cardiaco".



Gianni Lorenzetti, dal canto suo, ha dato la massima disponibilità da parte della Provincia per la diffusione del progetto nelle scuole superiori e ha ribadito l'importanza che riveste in questo momento storico, rendendo protagonisti i ragazzi di un cambiamento di mentalità e di un nuovo modello sociale, più solidale e partecipativo.



Tutti gli interventi, si sono contraddistinti per una convergenza di opinioni in merito all'importanza di formare il numero più alto di persone comuni come "resuscitatori", in quanto cruciali nel momento in cui qualcuno, improvvisamente, si sentisse male e andasse incontro ad un arresto cardiaco: come ricordato sia dal dott Berti e dal dottor della fondazione Monasterio, che Cosimo Andriani, cardiologo della UO di Massa Carrara, basilari sono i primi secondi dopo l'attacco cardiaco, quando non sono immediatamente disponibili i soccorsi, per cui l'intervento di una persona presente, e formata, fa la differenza.



Bruno Ciuffi della Misericordia di Massa Carrara, ha ricordato che le misericordie regionali hanno già attivato da tempo dei corsi di BLS-D, per cui il progetto è un ulteriore importante tassello per coinvolgere i giovani, partendo dalle scuole.



Per ultime, le dottoresse Maria Laura Valcelli e Alessandra Landini del 118: "Un massaggio cardiaco ben fatto, così come una defibrillazione, permettono di avere una risposta del paziente al nostro arrivo nettamente diversa – spiegano– ovviamente in positivo. Se tutti i cittadini fossero in grado di intervenire sin da subito in questo senso non avremmo certo il numero di morti e di disabilità che ogni anno funestano la nostra vita professionale. Fornire un supporto immediato è davvero semplice, basta sapere come intervenire. Questo progetto- concludono - può senza dubbio rappresentare la svolta culturale di cui abbiamo tutti bisogno."