Velista e genio informatico, il nuovo presidente del Club Nautico

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:50

di francesca vatteroni

Con 159 voti il Club Nautico ha proclamato il suo nuovo presidente: Carlandrea Simonelli, successore della quarantennale guida di Emilio Cucurnia nei cui confronti subito il neo eletto esprime il suo più caro affetto. Voce gioviale e simpatica, il neo presidente ha accettato di commentare la sua freschissima elezione (ieri sera) e di parlarci un po' di sé.



"Sono soddisfatto di questa nomina - ci dice con semplicità - ero stato incoraggiato da alcuni amici in consiglio direttivo a candidarmi e così è stato. Proseguirò lungo la strada tracciata dal mio predecessore che per 40 anni ha presieduto l'associazione e a cui sono molto legato" ha commentato Simonelli.



Classe 54, professionista informatico anzi una specie di genio dell'informatica: fonda la List srl a Pisa nel 1985 assieme a un amico ex ricercatore, aprendo uffici anche a Londra e New York con clienti del calibro di Deutsche Bank, Merril Lynch, Paribas, Ing group, Cs First Boston. Da un paio di anni in congedo per raggiunti limiti di età ha lasciato le redini della società. Ovviamente velista appassionato. "Portero' la passione e l'entusiasmo per la parte sportiva-ha annunciato- sono velista praticante e la vela è in cima ai miei pensieri, non dimentico però gli altri sport del Club Nautico: tennis, nuoto e pallanuoto e non escludo di poter allargare anche ad altri sport acquatici-ha detto il nuovo presidente che ha spiegato-mi sono preso un po' di tempo per capire quale sia il significato di un'associazione: anche se l'ho frequentata da socio ora ho un ruolo diverso anche se sono consapevole che l'obiettivo principale resta promuovere gli sport del Club". Non resta che augurargli un buon vento.