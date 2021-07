Cronaca



Visita dell’amministratore apostolico alla capitaneria di porto di Marina di Carrara

mercoledì, 28 luglio 2021, 17:07

Sua eccellenza reverendissima monsignor Gianni Ambrosio, amministratore apostolico della Diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, ha fatto visita il 23 luglio alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara nel corso delle istituzionali visite sul territorio regionale.



La visita, nell’attuale contesto emergenziale, è stato un momento importante e significativo, in cui Sua Eccellenza ha ribadito la vicinanza al comando locale, ed elogiato lo sforzo effettuato dalla guardia costiera nella tutela della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell’ambiente.



Durante la visita è stato sottolineato come l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini del compartimento marittimo, giornalmente impegnati nelle attività di controllo sulle spiagge ed a mare lungo le coste del compartimento, permetta di poter fruire in un contesto di sicurezza la balneazione e tutte le attività ludico sportive ricreative estive.



L’occasione, ancor più pregnante ha consentito un incontro di saluto con il Dirigente preposto allo scalo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, dott. Luigi Bosi, che nel ricambiare i saluti istituzionali, ha offerto un ritratto non solo della portualità apuana ma una generale riflessione sullo sviluppo del porto nel contesto litorale costiero in cui è integrato.



La vista dell’amministratore apostolico è poi terminata con un giro del litorale costiero del compartimento e dell’ambito del Porto di Marina di Carrara, accompagnato dal comandante del Porto C.F.(CP) Antonio Masiello, dove sono state visitate le realtà produttive esistenti, gli accosti e le banchine.