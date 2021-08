Cronaca



Agosto sold-out negli alberghi apuani: stranieri ancora i grandi assenti

giovedì, 19 agosto 2021, 18:03

di francesca vatteroni

Deve ancora terminare l' estate 2021 e gli operatori turistici sono completamente immersi nel lavoro: siamo riusciti comunque a contattare alcuni albergatori nonostante siano molto trafelati. Sì, perché agosto sta vedendo il sold out negli alberghi della riviera apuana e, ci dicono alcuni albergatori come è stato loro riferito dai loro clienti in cerca di ombrellone negli stabilimenti, si parlerebbe di sold out anche sulle spiagge, almeno per quel che riguarda agosto. Marina di Massa sorride quindi al sol leone agostano. Sicuramente il merito va alla professionalità degli albergatori che hanno dimostrato capacità e determinazione nell'affrontare le prescrizioni e le misure di sicurezza richieste e trasmettere quindi un messaggio di accoglienza e di fiducia ai clienti. Probabilmente anche il ricco palinsesto di intrattenimenti e spettacoli organizzato quest'anno sul territorio ha giovato, garantendo motivo di divertimento serale, dopo la spiaggia. Ma arriviamo adesso anche alle note meno positive. Agosto sta andando alla grande, è vero, ma luglio e giugno, ci dicono, hanno stentato e comunque, nonostante i numeri di agosto, non siamo tornati allo standard precovid: gli stranieri fanno sentire la loro mancanza e gli italiani non hanno più le disponibilità di un tempo.

Ce lo spiega Arnaldo per esempio, il responsabile dell'albergo Lido, a 150 metri dal mare sul viale Roma. Albergo di famiglia da generazioni. "Luglio è andato un pochino meglio rispetto l'anno scorso-ci racconta- anche se non siamo ai livelli degli anni precedenti. Agosto sta andando molto bene, come l'anno scorse del resto. Il flusso è iniziato dall'8. Giugno abbiamo visto pochissime prenotazioni, come sempre però: dobbiamo aspettare i tempi della scuola per partire". Ci fa l'identikit del turista vacanziero, Arnaldo, descrizione che in buona sostanza rispecchia quanto descritto dai suoi colleghi albergatori. Soprattutto sono turisti del nord Italia: Milano, Parma, qualcuno di Firenze o Prato. Gli stranieri si sono riaffacciati nel Bel Paese, ma in pochi, si contano sulle dita, ci dice Arnaldo. Sulla durata della permanenza: in agosto il tempo del soggiorno è di circa una settimana, probabilmente la settimana delle ferie, considera Arnaldo. Ma soprattutto le prenotazioni hanno riguardato i week end: formula prediletta dai giovani. Ci colpisce però un'affermazione di Arnaldo che merita essere citata:"Non è più come 20 anni fa-ci dice con un po' di rammarico-quando gli ospiti dell'albergo si fermavano anche due settimane. Una volta con la lira si stava meglio. Mio padre lavorava molto di più".

Merita di essere richiamata anche la testimonianza dell'hotel La Tavernetta dei Ronchi, in via Como sempre a Marina di Massa, per gli sforzi dei proprietari che l'hanno completamente ristrutturata. Si tratta di uno degli alberghi storici e più conosciuti di Marina di Massa con il suo "piatto forte" sicuramente nello spazioso giardino, che dà la possibilità di cenare all'esterno. Scambiamo quattro chiacchiere con la responsabile amministrativa:"La mole delle prenotazioni ha superato le nostre aspettative- premettono dall'amministrazione-l'arrivo degli ospiti si sta concentrando tutto in agosto. Il flusso turistico è partito, di fatto, dalla seconda metà di luglio, mentre a giugno le prenotazioni sono state sporadiche e concentrate solo nel week end".

Anche nel caso della Tavernetta, si sono visti quasi esclusivamente italiani, con pochi stranieri.

Anche Patrizia Gariboldi, la titolare dell'hotel Patrizia, racconta la sua testimonianza sulla stagione, e manifesta qualche preoccupazione per il mese di settembre:"Ad agosto sono al completo, sono quasi tutti italiani e qualche danese, ma a giugno e luglio ho lavorato solo nei week end e adesso, settembre è un interrogativo".

Soddisfazione legata a un po' di preoccupazione anche per Tiziana Bizzarri dell'hotel Tiziana:"Direi che la stagione sia andata bene-spiega-abbiamo iniziato a vedere flusso di clienti da metà giugno, ma più che altro è stato agosto che ha portato lavoro. Per la maggior parte sono clienti italiani-conferma come i colleghi-anche se qualche straniero è tornato. Sono soddisfatta-commenta, rivelando comunque anche lei, con un po' di apprensione, alcuni timori sul finire di stagione-per settembre parlano di chiudere la Toscana...".