Arrestato marocchino in sella ad una bici rubata: era ricercato

lunedì, 30 agosto 2021, 11:37

Nel corso della giornata di sabato una donna ha chiamato il numero di emergenza NUE poiché aveva notato un uomo alla guida di una bicicletta simile a quella rubata poco tempo prima al figlio, una mountain bike dal valore di circa 500 euro.

Immediatamente la volante della polizia è stata inviata sul posto, iniziando le ricerche del presunto ladro in tutta l’area di Marina di Carrara, dove per l’ultima volta era stato visto.

Dopo diverse ore di accurate ricerche sul territorio, gli operatori delle volanti del commissariato di Carrara hanno individuato un uomo, sulla trentina, originario del Marocco, in sella a una bicicletta compatibile per descrizione del modello e colore a quella sottratta alla signora richiedente l’intervento.

Sottoposto a controllo l’uomo si è mostrato agitato e in tensione, non soltanto perché colto in possesso del provento di furto, ma anche perché consapevole che su di lui pendeva un ordine di cattura per la immediata carcerazione.

Per tale ragione gli agenti della polizia, dopo averlo identificato tramite rilevamento dattiloscopico, poiché sprovvisto di qualsiasi documento di identità, hanno proceduto al sequestro della bicicletta ed all’arresto del ricercato, che dovrà scontare la pena della reclusione per precedenti reati commessi nel territorio di La Spezia, oltre ad essere stato anche denunciato alla competente autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, poiché colto nella detenzione di materiale rubato.

Alla fine della serata sono stati convocati presso gli uffici del commissariato della polizia sia la madre, che aveva segnalato il furto, e sia il figlio, cui la bicicletta era stata regalata ad inizio anno, ed a loro è stata riconsegnata la bici.