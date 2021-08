Asili nido comunali, l’anno educativo 2021-2022 inizia il 6 settembre

Altri articoli in Cronaca

Una serata, quella di martedì sera, allietata da una buona partecipazione per un argomento piuttosto articolato. Presente durante la serata, oltre alla presidente regionale di Sib Confcommercio Stefania Frandi, anche il vicesindaco Matteo Martinelli.

Gli agenti della squadra volante hanno denunciato all’autorità giudiziaria quattro giovani massesi trovati in possesso di mezzo etto di marijuana, evidentemente destinata alla cessione

Durante la serata promossa da Sib Confcommercio al Doride, martedì sera, per presentare il libro del professor Enzo Pranzini "Granelli di sabbia", alla presenza anche del vicesindaco Matteo Martinelli, inevitabilmente cittadini e ambientalisti hanno colto l'occasione per sottolineare e criticare passaggi e progetti legati al nostro territorio.

Rivoluzione Allegra torna in piazza Aranci sabato alle ore 18. Il suo messaggio è chiaro: è arrivato il momento di serrare le fila per quella parte di popolazione che rifiuta di sottoporsi alla somministrazione dei vaccini non tradizionali impiegati nella lotta contro l'infezione Covid

Nella serata di mercoledì, gli uomini della squadra volante della questura di Massa Carrara hanno tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

A Massa Carrara sono state arrestate due cittadine straniere, una serba di 29 anni e una croata di 24, pregiudicate e in Italia senza fissa dimora, perché entrambe gravate da un ordine di carcerazione