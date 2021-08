Asl Toscana nord ovest: alcune informazioni sulla bambina positiva al Covid trasferita il 29 luglio al Meyer

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 2 agosto 2021, 12:13

La vittima ha raccontato di aver appoggiato il proprio portafogli su una slot machine e che dopo essersi allontanato per appena un minuto si è accorto che qualcuno, nel frattempo, glielo aveva rubato, con all’interno i suoi documenti oltre a circa 1500 euro in contanti

sabato, 31 luglio 2021, 19:30

La stazione di Massa del Soccorso alpino e speleologico toscano è stata attivata verso le 12.30 per soccorrere un escursionista classe ’46 caduto in prossimità di uno dei tornanti della via Vandelli in prossimità della miniera del ferro

venerdì, 30 luglio 2021, 14:13

L’uomo, extracomunitario di anni 45, regolare sul territorio italiano, si trovava sulla via per la vendita al dettaglio della cocaina, attingendo da questo scomparto segreto per la cessione delle singole dosi, già suddivise e pronte per essere commercializzate

venerdì, 30 luglio 2021, 10:02

Arrestato un 33enne italiano, Alessandro Pallante, 33 anni, di Carrara, che aveva deciso di arrotondare lo stipendio spacciando hashish nei quartieri di Avenza e Marina

venerdì, 30 luglio 2021, 09:54

A seguito delle elezioni per il rinnovo dei vertici dell'associazione di volontariato Alfa Victor, avvenute il 4 luglio, è stato diffuso un comunicato in cui si evidenzia che la carica di presidente è passata dalle mani di Vincenzo Cavarra, che la deteneva ormai da tempo, a Roberto Checchi

giovedì, 29 luglio 2021, 20:24

Colonnata, ridente e conosciuto paese alle spalle di Carrara, nella bella stagione è luogo di interesse per turisti da varie parti. Purtroppo la situazione viabilità non è delle migliori