Cade da sei metri di altezza: portato con Pegaso a Cisanello

martedì, 17 agosto 2021, 18:38

Una caduta da circa 6 metri di altezza e l'uomo, di circa sessant'anni, è stato trasportato in elisoccorso con Pegaso a Cisanello. L'incidente è avvenuto in abitazione privata presso Fossone, via Monteverde alle 16:30 di oggi. L'infortunato ha riportato un politrauma cranico importante. Trasportato in ambulanza al camposcuola di Marina è poi stato caricato su Pegaso per raggiungere la struttura di Cisanello a Pisa.



Franc. Vatt.