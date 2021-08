Cronaca



Cade escursionista sul monte Carchio, difficile operazione di recupero

lunedì, 16 agosto 2021, 22:47

Alle 22.45 di ieri la stazione di Massa è stata attivata dal 118 per intervenire sul monte Carchio, dove i vigili del fuoco erano impegnati in una ricerca di un disperso. A seguito del ritrovamento di A.Z. 62 anni, residente a Milano e in vacanza a Marina di Carrara, la centrale 118 Alta Toscana ha allertato il Soccorso alpino in quanto la persona era stata trovata politraumatizzata.

La squadra è intervenuta con i propri tecnici e personale sanitario. Constatata la criticità delle condizioni dell’infortunato è stato richiesto l’intervento dell'elicottero militare per le operazioni in notturna; sono state avviate le procedure di attivazione e confermate con attivazione della Marina Militare di Luni.

La squadra a terra ha valutato le modalità di recupero tenendo conto della tempistica stimata di 2 ore dell’intervento dell’elicottero, tra decollo e avvicinamento e ha optato quindi per avviare le operazioni di recupero da terra alle 00:16 annullando l’intervento dell’elicottero.

La squadra tramite manovre tecniche ha recuperato l’uomo da un ravaneto (pendio di detriti di rocce). Una volta terminato il recupero, l’uomo è stato quindi imbarellato. In circa un’ora la squadra ha chiuso le operazioni consegnando l’uomo all’ambulanza. Alle 00:47 la squadra ha raggiunto l’ambulanza. Alle 2.00 l’intervento è stato concluso con il rientro della squadra. Il paziente è stato portato a Massa Cinquale e poi da lì il Pegaso 3 lo ha trasferito a Pisa.