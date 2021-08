Cronaca



Calendario 2022 della polizia: il ricavato per l'Unicef

sabato, 14 agosto 2021, 11:28

La polizia di stato rinnova il proprio appuntamento con la pubblicazione del calendario raccontandosi, per l’anno 2022, attraverso 12 scatti fotografici realizzati da personale della polizia di stato e selezionati al termine di un concorso indetto dall’ufficio relazioni esterne, cerimoniale e studi storici del dipartimento della polizia di stato.

Le 12 immagini selezionate ritraggono l’attività quotidiana delle donne e degli uomini della polizia di stato a servizio della comunità.

Anche quest’anno si rinnova inoltre la collaborazione, in atto dal 2001, con l’Unicef a sostegno delle iniziative umanitarie che promuove. Il ricavato della vendita dei calendari 2022 sarà così destinato al progetto finanziato dal comitato italiano per l’Unicef Onlus “COVAX, per un accesso equo e globale ai vaccini”, destinandone una quota al Fondo Assistenza per il personale della polizia di stato in favore del piano Marco Valerio.

In risposta ai crescenti bisogni causati dal diffondersi della pandemia da COVID-19, l’Unicef intende sostenere la collaborazione globale Access to COVID-19 Tools-Accelerator (ACTC-A) volta ad accelerare lo sviluppo, la produzione e l’accesso equo a nuovi test diagnostici, terapie e vaccini contro il COVID-19.

Come è ormai consuetudine si procederà alla messa in vendita dei calendari da parete e da tavolo rispettivamente ad 8 ed a 6 euro ciascuno. I cittadini che desiderano prenotare il calendario potranno farlo effettuando il versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2022 per il progetto Unicef COVAX, per un accesso equo e globale ai vaccini”.

La ricevuta del versamento dovrà poi essere presentata entro lunedì 20 settembre 2021 all’ ufficio relazioni con il pubblico della questura che fornirà dettagli sulla consegna.