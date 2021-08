Carrara piange l'avvocato Carlo Nicoli

Altri articoli in Cronaca

martedì, 17 agosto 2021, 18:38

Una caduta da circa 6 metri di altezza e l'uomo, di circa sessant'anni, è stato trasportato in elisoccorso con Pegaso a Cisanello. L'incidente è avvenuto in abitazione privata presso Fossone, via Monteverde alle 16:30 di oggi

martedì, 17 agosto 2021, 13:10

È arrivata per ferragosto la conferma definitiva per quanto riguarda un nuovo finanziamento sull’edilizia scolastica a disposizione della Provincia di Massa-Carrara

martedì, 17 agosto 2021, 13:07

Incidente della notte per un giovanissimo in scooter, all'1. Senza coinvolgere nessun altro mezzo, si è ferito gravemente cadendo dal mezzo

martedì, 17 agosto 2021, 11:28

La stazione di Carrara e Lunigiana del soccorso alpino è intervenuta ieri, su chiamata dei vigili del fuoco, per soccorrere un escursionista in difficoltà in zona Monte Sillara presso Foce Compione a quota 1600 m

martedì, 17 agosto 2021, 11:13

Dopo le risposte rilasciate dall’assessore di Massa Paolo Balloni in relazione alla riapertura del cantiere “marino” di cava Piastramarina al Passo della Focolaccia, Apuane Libere ha deciso di inviare un dossier a tutti gli enti - nazionali e regionali

lunedì, 16 agosto 2021, 23:05

La “task force” era composta dal personale dell’Ufficio Vigilanza del Parco delle Apuane, dai Carabinieri Forestali, dalla Polizia Municipale e dalla Protezione civile e ha potuto contare del supporto di Nausicaa Spa