Chitarra in concerto con Sara Butticè, Lisa Pastine, Federico De Angeli e Nicola Bertozzi

martedì, 10 agosto 2021, 15:06

I carabinieri hanno arrestato una 47enne del posto che stava scontando con l’affidamento in prova ai servizi sociali una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione per una rapina che aveva commessa nel 2019 durante la “Festa di primavera”.

martedì, 10 agosto 2021, 14:56

Una combinazione particolare mette in allerta il Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano. È quella dettata, in queste settimane, dall'elevato afflusso di persone sul territorio, temperature elevatissime e assenza di piogge

martedì, 10 agosto 2021, 13:08

Da oggi prenotabili 80 mila nuove dosi Pfizer, messe a disposizione di chi non si è ancora vaccinato

martedì, 10 agosto 2021, 12:58

La scherma apuana non si ferma per l'estate e scende in piazza a raccontare lo sport: venerdì 13 agosto, dalle ore 21.15, il Club Scherma Apuano terrà in Piazza Menconi a Marina di Carrara una manifestazione sportiva pensata per raccontare la scherma in tutte le sue sfaccettature: sport, arte marziale, disciplina spettacolo

martedì, 10 agosto 2021, 12:08

L’uomo, uno straniero di origine marocchina, quarantenne, all’esito positivo della perquisizione è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio, considerati anche i gravi precedenti penali a suo carico

lunedì, 9 agosto 2021, 12:07

A seguito di indagini la polizia ha individuato e deferito alla procura della Repubblica presso il tribunale di Massa-Carrara l’autore dell’investimento di un ciclista avvenuto a Marina di Carrara il 2 agosto