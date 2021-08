Cronaca



Cna piange "Lello" Raffaello Di Piano, noto parrucchiere massese

lunedì, 30 agosto 2021, 09:11

Cna piange "Lello". La notizia della scomparsa improvvisa di Raffaello Di Piano, noto parrucchiere massese, ha sconvolto la scuola di formazione di Cna dove Lello ha insegnato in numerosi corsi per parrucchieri portando in dote la sua grande esperienza e competenza.



"Siamo molto tristi ed addolorati. - commenta a nome della scuola il direttore, Roberto Valle Vallomini - Lello, non era solo un grandissimo professionista, era una persona buona, socievole, sempre molto disponibile e di grande umanità. Ci mancheranno il suo umorismo ed il suo sorriso. Ci lascia una bella eredità di ricordi e momenti che conserveremo per sempre. Ha fatto parte della storia di questa scuola e ci rimarrà. A nome di Cna, della scuola di formazione, degli allievi, le più sincere condoglianze ai famigliari a cui siamo vicini in questo momento di profondo dolore".