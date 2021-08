Cronaca



Comitato 'In 500 sulla battigia': "Al mare solo chi può pagare un ombrellone?"

sabato, 28 agosto 2021, 11:55

Come già preannunciato dalla Gazzetta, il comitato 'In 500 sulla Battigia', ha organizzato nella serata di ieri (27 agosto), una manifestazione in difesa del diritto di fruire di spiagge libere sul litorale massese: di quanto è scaturito dall'incontro, dà notizia lo stesso comitato in un comunicato:



"Anzitutto - esordisce - è stato evidenziato quanto le azioni fin qui intraprese abbiano prodotto significativi risultati: in primis ci riferiamo all'intervento di Capitaneria di porto e Vigili Urbani che, nelle ultime settimane e a seguito delle nostre denunce, hanno operato controlli su tutto il litorale massese, evidenziando molte "mancanze" e, in alcuni casi, gravi omissioni".



L'azione di sensibilizzazione, fa sapere il comitato, ha avuto una vasta eco presso i media nazionali e non solo, anche la rivista statunitense Fortune si è interessata alla loro causa e, inoltre, rendono note le loro prossime mosse: "Il nostro prossimo obiettivo è quello di creare una piattaforma condivisa anche con le altre realtà che, da diversi anni e con estremo impegno, costanza e determinazione, si battono per la tutela e la difesa del nostro territorio. Non solo - continua - chiediamo a gran voce, di essere ascoltati dalle istituzioni ai vari livelli di competenza perché riteniamo che la buona politica debba farsi carico di tutte le istanze, anche e, diremmo soprattutto, di quelle che non sono portatrici d'interessi meramente ed esclusivamente basati sul mero profitto".



"Per queste ragioni - conclude - invitiamo, chi ancora non lo avesse fatto, a partecipare agli incontri che, d'ora in avanti, organizzeremo con cadenza quindicennale, scrivendoci all'indirizzo mail in500sullabattigia@gmail.com".