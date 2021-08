Cronaca



Controlli su reddito di cittadinanza e sicurezza sui cantieri: nove denunciati

martedì, 31 agosto 2021, 12:26

I militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Massa Carrara, nell’ambito delle attività ispettive di competenza nei cantieri edili attivi nella Lunigiana, hanno controllato complessivamente quattro cantieri nei comuni di Fivizzano, Bagnone, Casola in Lunigiana e Comano. Nel corso di tali controlli, i carabinieri hanno identificato complessivamente 18 lavoratori e denunciato a p.l. alla procura della Repubblica di Massa cinque titolari di impresa per violazioni riscontrate in cantiere in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sanzionate con ammende complessive pari a 43 mila 700 euro. Le violazioni riscontrate riguardano la predisposizione non a norma di ponteggi per lavori in quota, omessa verifica della regolarità delle imprese in subappalto e omessa redazione di documentazione relativa ai piani operativi di sicurezza e coordinamento.

Sempre il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, nell’ambito degli accertamenti svolti su percettori del reddito di cittadinanza nelle città di Massa e Carrara, in collaborazione con le stazioni dei carabinieri competenti per territorio, ha denunciato in stato di libertà quattro persone, un italiano e tre cittadini extracomunitari, per aver dichiarato situazioni e dati non rispondenti al vero nelle autocertificazioni trasmesse ai fini della concessione del reddito di cittadinanza. Attraverso tali espedienti gli interessati erano riusciti a percepire complessivamente, finora, oltre 17 mila euro.