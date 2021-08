Denunciati per furto: due cittadini nord-africani espulsi

Altri articoli in Cronaca

sabato, 14 agosto 2021, 15:04

La stazione di Massa del soccorso alpino è stata attivata verso le 11.30 per intervenire nel Canale degli Alberghi. Una comitiva stava procedendo nella discesa a corda doppia del canale quando negli ultimi tratti una persona ha subito un trauma al ginocchio

sabato, 14 agosto 2021, 11:33

Nella giornata di ieri, il personale della polizia ha denunciato due cittadini nordafricani, pluripregiudicati per reati specifici, ed ha inoltre tratto in arresto un cittadino italiano di 55 anni in esecuzione ad un ordine di carcerazione

sabato, 14 agosto 2021, 11:28

Le 12 immagini selezionate ritraggono l’attività quotidiana delle donne e degli uomini della polizia di stato a servizio della comunità

sabato, 14 agosto 2021, 09:16

Stanno procedendo i lavori di rifacimento dell'antico giardinetto di Palazzo Ducale di via Teresa Pamphilj. Sistemate le aiuole, la fontanella centrale, vi saranno collocati quattro putti ornamentali in marmo

venerdì, 13 agosto 2021, 15:41

A firmare l'affondo è il segretario della Uil Fpl Massa Carrara, Claudio Salvadori, che interviene così sul blocco delle assunzioni in sanità che sarebbe dovuto a criticità economiche nei conti della Regione

venerdì, 13 agosto 2021, 14:00

Si aggiungono ancora eventi alla ricca offerta del Parco delle Alpi Apuane per vivere l'area protetta in estate e non solo. L'obiettivo è, infatti, anche destagionalizzare allungando il calendario degli appuntamenti, almeno fino a quando, generalmente, le condizioni meteo lo consentono