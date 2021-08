Cronaca



Ecco i 'Lozz'Busters', gli acchiappa... rifiuti

mercoledì, 4 agosto 2021, 18:34

di francesca vatteroni

Da domani fateci caso e non stupitevi quando, guardando in basso, noterete una frase scritta con vernice colorata accanto alle caditoie, (quelle grate che si trovano per strada e che sono collegate alla rete fognaria, ma spesso trasformate in "cestino" per i mozziconi di sigaretta): leggerete" Il mare inizia da qui. Non gettare nulla. Grazie". Un gruppo di volontari e di associazioni culturali e ambientaliste infatti andrà in giro, nei luoghi più frequentati, inizialmente a Marina ma poi raggiungerà anche Carrara e Avenza, per dare avvio a una campagna di sensibilizzazione che vedrà l'apposizione con vernice colorata, per terra, accanto alla caditoia, di questa frase allo scopo di far riflettere il passante e di trattenerlo dal gettare il mozzicone di sigaretta.

Ce lo spiega uno dei volontari, il professor Riccardo Canesi ideatore del progetto, in compagnia della presidente di Italia Nostra sezione Apuo Lunense Emanuela Biso, del suo predecessore Mario Venutelli, di Mirella Menconi membro del direttivo, di Davide Lambruschi noto storico membro dell'Accademia Albericiana e di Alfredo Rossi dell'associazione Pescatori dilettanti Buscaiol.

"Non do la colpa solo a Nausicaa anche se credo che dovrebbe fare di più-illustra l'iniziativa Canesi- in primis il problema è legato ai cittadini maleducati che lasciano sporcizia. Si trova di tutto, incluso mascherine o volantini. Io spesso, armato di attrezzatura che mi sono fatto dare da Nausicaa, vado in giro a pulire e spazzare in via Ciro Menotti per esempio o in Ruga Alfio Maggiani, ma è una fatica di Sisifo: ogni volta si ricomincia ad accumulare sporcizia. Perché c'è un problema di educazione, che va risolto con una campagna massiccia di sensibilizzazione, sistematica, non episodica, portata avanti con metodo".

Parte così Lozz'Busters un po' come il cult che i più agés e gli appassionati di cinema conosceranno, Ghost Busters, dove un trio di improbabili cacciatori specializzati nel ramo veniva ingaggiato per cacciare i fantasmi infestanti la città. Solo che in questo caso la sporcizia non è fantasma e frutto dell'immaginazione ma esiste realmente e infesta la città. Il primo piccolo passo dunque, per questo gruppo di volontari, è dedicato alle cicche di sigaretta: la campagna prende il nome infatti "Piccoli gesti, grandi danni".

E i volontari ci forniscono alcuni dati per portare l'attenzione su come un piccolo oggetto come un mozzicone di sigaretta possa portare a conseguenze dannose smisurate. "Ogni anno vengono prodotti 5,6 miliardi di sigarette e ben 4,5 miliardi di filtri vengono abbandonati nell'ambiente rendendo i mozziconi di sigarette, la principale causa di inquinamento plastico nel mondo-spiegano- I filtri non sono infatti biodegradabili e impiegano circa 10 anni per decomporsi. Quando si decompongono si disintegrano in minuscoli pezzetti di plastica, le microplastiche, che costituiscono un pericolo crescente nei corsi d'acqua e negli oceani. Secondo Marevivo in Italia finiscono nell'ambiente 14 miliardi di mozziconi mentre sono 10 i miliardi quelli abbandonati ogni giorno a livello mondiale. La nostra città appare sempre più sporca: molti dei suoi cittadini considerano le strade e i tombini ricettacoli, come se non sapessero che i rifiuti da loro gettati a terra prima o poi finiscono in mare". Ma veniamo ai dati di Carrara che i volontari hanno stimato partendo dai dati nazionali:"In Italia i fumatori costituiscono il 25,7% della popolazione e il consumo medio giornaliero è di circa 12 sigarette. Si stima che il 65% dei fumatori non smaltisca in maniera corretta la sigaretta. A Carrara, partendo dai dati nazionali, possiamo calcolare che vengano fumate ogni giorno circa 180.000 sigarette di cui 117.000 smaltite in modo non corretto: in un anno diventano 42,7 milioni".

Mario Venutelli confessa di provare vergogna nel portare gli amici in visita sul territorio carrarese:"Da anni e anni, le amministrazioni si sono succedute ma questa città continua a non essere pulita" dice. Emanuela Biso, parlando con l'assessore all'ambiente Sarah Scaletti, ammette di rendersi conto che l'impegno dell'assessore ci sarebbe di fronte al mal costume di tanti, ma Riccardo Canesi sottolinea l'importanza della chiave di lettura del problema:"L'assessore non ha mai fatto nulla, se non in modo episodico, per dare vita a una campagna di sensibilizzazione. Qua c'è bisogno di iniziative sistematiche. Non ho mai visto un manifesto. Contano i piccoli gesti, non basta avere dei bravi tecnici, ma è necessario una mentalità olistica che sappia collegare tutto e tenere presente che non basta lavorare sulle singole parti ma è sul loro insieme che bisogna operare".

Davide Lambruschi, in rappresentanza dell'Accademia Albericiana, ci ricorda proprio il governo illuminato di Alberico, umanista e mecenate il principe tardo rinascimentale fondatore vero della città:"Dobbiamo tanto a questo sovrano dimenticato-spiega rievocando Lambruschi un po' di storia- prima di lui esisteva solo un borgo, con lui sono nate le nuove mura e una città rinascimentale. Oggi quando giro la città coi gruppi vedo la sporcizia, vedo gli scarabocchi sui muri: sono violenza. Pensiamo alla medievale Porta del Bozzo lasciata nel degrado, alla fontana di Porta del Bozzo. Oggi c'è bisogno di un nuovo Rinascimento di base, di un'educazione al singolo cittadino". Il gruppo di volontari ringrazia la ditta PAladini Avio per la vernice e Timbrinova per il pannello traforato con le lettere della frase su cui sparare lo spray