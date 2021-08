Cronaca



Erosione dei litorali e i fenomeni che modellano le coste del mondo: parliamone con il professor Enzo Pranzini

domenica, 22 agosto 2021, 20:42

di francesca vatteroni

L'erosione: come curarla e come prevenirla? Non solo: mille curiosità e tanti segreti da svelare sul mare e le sue coste. Martedì sera alle 21, presso lo stabilimento Doride, il professor Enzo Pranzini risponderà a queste domande e ci parlerà diffusamente del tema, grazie alla sua profonda e indiscussa conoscenza in geomorfologia e sedimentologia dei litorali, presentando il suo ultimo libro. Il titolo "Granelli di sabbia" è perfettamente calzante alla trama e alla sostanza di questa guida scientifica che riesce in quello che è l'aspirazione massima di un testo letterario scientifico destinato ai lettori non addetti ai lavori: spiegare facendo amabilmente compagnia.

Il professore Enzo Pranzini, l'autore, già professore ordinario di Geografia fisica e geomorfologia, attualmente insegna Dinamica e difesa dei litorali all'Università di Firenze.

"Quello che spesso manca è un amico che ci accompagni nelle nostre passeggiate sul mare e che abbia la nostra stessa curiosità, con il quale osservare ciò che ci circonda, proporre spiegazioni e discutere accanitamente prima di tuffarsi in acqua per raffreddare gli animi" espone il professore illustrando lo stile e l'intento del suo scritto.

Un linguaggio chiaro, capace di stimolare interesse, illustrando cosa accade alla linea costiera, al suo profilo e i fenomeni che la interessano: raccontato tutto dal punto di vista di chi ha dedicato 50 anni di attività professionale allo studio delle coste del pianeta. Infatti il professore è stato "coordinatore in 60 progetti di ricerca applicata affidati da Enti territoriali all'Università di Firenze, oltre a 14 progetti nazionali e 10 progetti internazionali; ha inoltre avuto circa 60 incarichi di consulenza per ricerche o attività di progettazione nell'ambito della gestione e difesa dei litorali" si legge nel suo curriculum. Inoltre è autore di "oltre 300 pubblicazioni scientifiche su questo tema. Ha collaborato con istituzioni sovranazionali, dall'United Nation Development Program, in Etiopia, all'Asian Development Bank, in India. Cofondatore del Gruppo Nazionale per la Ricerca sull'Ambiente Costiero (GNRAC), ne è stato Presidente dal 2010 al 2018 e dal 1990 è Direttore della rivista «Studi costieri». È autore di 16 libri. Tiene una rubrica settimanale sulla rivista on-line «Mondo balneare», dalla quale trae origine questo libro. Ha iniziato a visitare le coste del mondo per realizzare reportage per riviste del settore geografico e nautico, e ha continuato poi i suoi viaggi a scopo di ricerca, raccogliendo un patrimonio iconografico che spazia dalle coste dell'Artico a quelle equatoriali".

il professor Pranzini "svolge la propria attività di ricerca nel campo della geomorfologia e sedimentologia dei litorali, con particolare attenzione all'analisi delle cause dell'erosione costiera, alle tecniche di difesa ed al ripascimento artificiale dei litorali".

Invita a fare un meraviglioso viaggio, il professore: "Questo libro vuole essere il vostro compagno di viaggio lungo i 440.000 km delle coste del mondo Che si tratti di un viaggio immaginario fatto stando distesi al sole, una spedizione su un'isola deserta o una semplice passeggiata lungo la riva del mare, sarà sempre a vostra disposizione, non per farvi una noiosa lezione, ma per parlare con voi. Potrete leggerlo in ordine, dalla prima all'ultima pagina, oppure andare direttamente al capitolo in cui si parla di ciò che avete davanti; ma perché non aprirlo a caso e proiettarvi su una costa sconosciuta o raccogliere una delle tante provocazioni che contiene?...".

In platea saranno presenti anche rappresentanti dell'Autorità Portuale Mar Ligure d'Oriente.

Modererà l'incontro, organizzato grazie a Sib-Confcommercio Toscana e alla sua presidente regionale Stefania Frandi, la giornalista collaboratrice della nostra testata Francesca Vatteroni.