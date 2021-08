Accusa un malore mentre gioca in piscina: muore bimbo di 10 anni

Altri articoli in Cronaca

domenica, 15 agosto 2021, 11:31

Uno duro scontro tra Suv e scooter, in cui ha avuto la peggio chi si trovava sul motociclo, è avvenuto stamattina alle 7 circa, presso l'incrocio tra via Pandolfino e viale della Repubblica, località Ronchi

domenica, 15 agosto 2021, 09:18

La stazione del soccorso alpino di Massa è stata attivata nuovamente ieri per intervenire sulla via Vandelli. Una comitiva di persone, che si trovava in villeggiatura a Forte dei Marmi, nella mattinata si è incamminata alle ore 10 con l’intento di raggiungere il rifugio Città di Massa

sabato, 14 agosto 2021, 15:04

La stazione di Massa del soccorso alpino è stata attivata verso le 11.30 per intervenire nel Canale degli Alberghi. Una comitiva stava procedendo nella discesa a corda doppia del canale quando negli ultimi tratti una persona ha subito un trauma al ginocchio

sabato, 14 agosto 2021, 11:38

Nella giornata di ieri, il personale della questura di Massa Carrara è intervenuto presso un centro commerciale dove due cittadini nord-africani avevano tentato di asportare beni voluttuari

sabato, 14 agosto 2021, 11:33

Nella giornata di ieri, il personale della polizia ha denunciato due cittadini nordafricani, pluripregiudicati per reati specifici, ed ha inoltre tratto in arresto un cittadino italiano di 55 anni in esecuzione ad un ordine di carcerazione

sabato, 14 agosto 2021, 11:28

Le 12 immagini selezionate ritraggono l’attività quotidiana delle donne e degli uomini della polizia di stato a servizio della comunità