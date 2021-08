Cronaca



Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

venerdì, 20 agosto 2021, 14:05

Sabato 28 agosto, presso la sede e stabilimento balneare dell’A.N.M.I. (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) a Marina di Massa in Via Lungomare di Levante 2, si svolgerà la 68ª edizione della “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare”. Questa cerimonia, che rinnova la memoria ed il ricordo di tutti i marinai, militari e civili, la cui tomba è rimasta il mare, è diventata un appuntamento tradizionale per il Gruppo A.N.M.I. di Massa “Gaetano e Mauro Tavoni”; inoltre, con questa iniziativa, si traccia il legame simbolico con l'affondamento della Corazzata Roma, colpita il 9 settembre 1943 nelle acque dell'Asinara da bombe a razzo sganciate da un aereo tedesco, giorno tragico che la Marina Militare ricorda con i massimi onori ed i più alti e nobili sentimenti marinari.



Il perdurare dell'emergenza sanitaria ha indotto gli organizzatori a ridurre il programma e comunque dare continuità alla sentita cerimonia. Saranno rigorosamente rispettate le disposizioni anti COVID-19.



Questo il programma della cerimonia: alle ore 10.00 afflusso delle Associazioni e Rappresentanze, a seguire l'afflusso delle Autorità Militari e Civili. Per le ore 10.30 è prevista la benedizione della Corona di alloro e alle 10.45 la consegna della Corona alla barca per l'uscita in mare. Alle ore 11.10 è previsto il lancio della Corna in mare e a seguire la lettura della Preghiera del Marinaio. Alle ore 11.30 ci sarà il rientro della barca a conclusione della cerimonia. Nelle acque circostanti stazionerà una motovedetta della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Marina di Carrara.



Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare il sito: www.anmimassa.it.