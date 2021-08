Cronaca



Green pass, tante preoccupazioni: "Il problema sarà a ottobre quando cambieranno le temperature"

sabato, 7 agosto 2021, 12:50

di francesca vatteroni

No, il green pass non piace a molti dei ristoratori di Marina di Carrara anche se sono costretti a fare buon viso a cattivo gioco, tra disdette e tavolini spostati strategicamente all'aperto, presso i quali è possibile pranzare senza che sia richiesto di essere vaccinati. Il green pass lo chiedono ai clienti, così come dice la legge o meglio il decreto legge, ma lo chiedono a denti stretti, di malavoglia. Un problema in più per loro già provati da due anni di attività chiusa in una cittadina, oltretutto, spenta dal punto di vista turistico. Ma non è un problema per chi ha deciso di non vaccinarsi: rinunciare ad andare al ristorante è, tutto sommato, un sacrificio affrontabile. "Pazienza" ci sentiamo rispondere con una luce che improvvisamente, anche se davanti a un bel piatto di ravioli al pesce fumante, alla nostra domanda si accende sicura e determinata nello sguardo. Sono seduti all'aperto: tanto per ora, con la bella stagione, è pure un piacere. Non è un problema a maggior ragione neanche per gli altri, l'altra metà del cielo: chi è vaccinato e ha quasi fretta di mostraci il green pass se chiediamo loro se lo hanno.

Le preoccupzioni dunque toccano i ristoratori. Per esempio, c'è una pizzeria a Marina di Carrara in via Venezia, tranquilla e un po' spostata dal centro della movida. Si chiama Marechiaro. La nuova gestione ha aperto da 60 giorni e il green pass per loro rappresenta un gran bel grattacapo. Il locale infatti ha solo tavoli all'interno e il condominio è contrario a mettere a disposizione il marciapiede per i tavoli fuori.

"Ci hanno messo in croce-dicono Domenico e Stefano della nuova gestione parlando del green pass-il condominio non ci fa mettere i tavoli fuori sul marciapiede. Saremo costretti a chiedere al comune la possibilità di usare il parcheggio davanti, ma vorremmo evitare. Stasera sta arrivando gente che non ha il green pass e siamo costretti a mettere i tavoli fuori: speriamo che il condominio capisca". Proprio mentre parla con noi arriva Enza con la sua bimba di 9 anni. Sono di Torino e ci spiegano che sono clienti fisse. Enza non ha il green pass:"E' una discriminazione. Ci mettano la stella giudaica sul petto allora! Io dopo il mare venivo sempre a mangiare qua...".

Domenico e Stefano si affrettano a mettere fuori sul marciapiede un tavolo da due, contro il muro per dare meno fastidio possibile ai comunque pochi passanti.

"Se vogliamo lavorare dobbiamo fare così" commentano. "Va benissimo mangiare fuori ma quest'inverno come si farà?" si sfoga con noi Enza.

Nel frattempo arrivano due coniugi che abitano a Milano e sono qua in vacanza, sono Domenico e Camilla: hanno prenotato, sono senza green pass e il loro tavolo è il secondo tavolo portato fuori. "Noi non ci vacciniamo-ci dicono sicuri-e neanche i nostri figli, le miei nuore e i nostri nipoti. Facciamo a meno di andare al ristorante se ci chiedono il green pass. Sono pugliese-sottolinea Camilla con orgoglio-preparerò io le cose!"

Roberta è una dei titolari del locale, ci racconta che ha subito un trapianto al midollo e non può vaccinarsi. Nel suo caso non le viene chiesta la vaccinazione (rischio trombosi dice) ma la sua preoccupazione è per l'attività appena aperta:"Questa cosa ci massacra, la gente non viene, rinuncia a uscire: ti chiamano e ti chiedono se abbiamo posto fuori e a tanti siamo stati costretti a dire di no. Ci dispiacerebbe dover chiedere al comune lo spazio dei parcheggi".

Un'altra pizzeria, dove si mangia un'ottima pizza napoletana doc, è Molo Beverello. Il titolare, Diego Del Gaudio, è partenopeo e arrabbiatissimo. Ma dissimula scanzonato come solo i partenopei sanno fare:"Certo che chiedo il green pass e chi non ce l'ha lo prendo con la mazza!". Ridiamo insieme. Ma lui ha una risata amara. "In questo periodo, avendo 70 posti fuori, per me non è un problema. Chiedo il green pass a chi telefona per prenotare, ma poi comunque li metto tutti fuori. Dentro ho spento luci e aria condizionata, tanto anche prima non ci andava nessuno: preferivano tutti stare all'aperto" ci spiega. Sicuramente si sente addosso una responsabilità troppo gravosa:"Io non sono un poliziotto, perché devo chiedere i documenti ai miei clienti? -ci chiede e ci fa un lungo racconto che ha il sapore di un abbandonarsi a uno sbotto trattenuto da troppo tempo-Il green pass perché non lo chiedono a chi entra a Equitalia? A chi entra per andare in comune o alla Asl? Se entri in Chiesa e il prete ti chiede il green pass e tu non ce l'hai, chiamano i carabinieri? L'unica categoria bistrattata è la nostra. Siamo il bancomat dello Stato! Mi è arrivata la Tars da pagare per 2019/20/21: sono stato chiuso due anni e anziché farmi pagare 4.000 euro me ne fanno pagare 2.000. Ma grazie! Troppo buoni! Per ora il problema non si pone, ma vedremo a settembre quando ci saranno tre milioni di cristiani senza lavoro in mezzo alla strada. A ottobre sai quanti falliscono di piccoli imprenditori? Queste decisioni sono prese da chi governa per propria convenienza economica!". Poi allunga il braccio e ci invita a guardare i tavoli del locale:"Questa è la situazione a Marina, il 6 di agosto, di venerdì, alle 20:30: due tavoli soli con i clienti. Io oramai la serata l'ho fatta. Tra un'oretta arriveranno i ragazzi di 18 anni a bere e ubriacarsi e la serata è chiusa così".

Nei ristoranti vicini, meno economici, le cose vanno un po' meglio ma il malumore c'è ugualmente: Giuseppe Lanzi al Venezia conferma:"Chiediamo il green pass ma il 30% di chi telefona per prenotare rinuncia" ci dice allargando le braccia. Filippo Ferrari del ristorante Ciccio:"Stasera mi è capitato un tavolo di 13 persone che ha disdetto perché uno di loro non aveva il green pass. A ottobre sarà un problema grosso."