"I fiumi i responsabili dell'erosione: anche il Magra non porta più sabbia. Le spiagge sotto Marina di Carrara non sono state mandate in erosione dal porto"

venerdì, 27 agosto 2021, 18:53

di francesca vatteroni

Una bella e stimolante serata ricca di spunti per diversi motivi. Primo fra tutti, ed emblematico, è stato il fatto che il professor Enzo Pranzini invitato da Sib Confcommercio, sindacato dei balneari, a presentare presso il bagno Doride il suo ultimo libro "Granelli di sabbia", nato durante il lockdown, anziché predisporre un punto vendita per il suo libro, ha preferito regalare ai presenti, al termine della serata, alcune decine di suoi precedenti scritti. Una serata, quella di martedì sera, allietata da una buona partecipazione per un argomento piuttosto articolato. Presente durante la serata, oltre alla presidente regionale di Sib Confcommercio Stefania Frandi, anche il vicesindaco Matteo Martinelli.

Il fenomeno dell'erosione della costa, ha spiegato lo studioso, da una valutazione fatta risulterebbe riguardare ben il 70/90% di spiagge nel mondo: "Anche se non si può sapere con certezza-ha spiegato Pranzini, facendo chiarezza sulla causa principale del fenomeno erosivo- l'erosione affligge tutti i paesi del mondo eccetto Norvegia e Finlandia: lì c'era una calotta glaciale che spingeva giù la terra e quando si è sciolta ha determinato un innalzamento di quelle terre, ma a parte questi due paesi noi vediamo erosione ovunque: per l'innalzamento livello del mare, nei delta e nelle isole coralline. Ma questa non è la causa principale. Causa principale è il fatto che i fiumi non portano più sabbia: la nostra erosione è dovuta a questo".

Un fenomeno diffuso e sentito molto, soprattutto se la costa è urbanizzata e utilizzata con attività turistiche. "Quella stima credo sia per eccesso ma sicuramente più del 50% di spiagge del mondo è in erosione" ha considerato Pranzini. Ma allora i nostri Magra, Carrione e Frigido come si comportano? Abbiamo chiesto.

"L'alimentazione della costa nord toscana-ha illustrato il professore- è data principalmente dall'Arno e subordinatamente dal Magra e poi, poco, dal Serchio. Il materiale dal Magra scende lungo la costa e arriva fino a Pietrasanta mentre il materiale che porta l'Arno risale fino a Pietrasanta, che quindi diventa punto di convergenza di questi flussi e che continua quindi a crescere. Bocca di Magra invece-ha proseguito nella descrizione della nostra situazione Pranzini- si sta erodendo dalla fine dell'800 fino a oggi come conseguenza al fatto che c'è stato l'abbandono delle campagne e la ricrescita della macchia nei bacini idrografici che frena l'arrivo dei sedimenti alla foce. L'erosione-ha sottolineato Pranzini- partita da Bocca di Magra e che si muoveva verso sud, negli anni 20 è arrivata qui: e il caso ha voluto che proprio in quel momento si fosse costruito il porto di Marina di Carrara, e l'erosione-ha rivelato il professore- che naturalmente avrebbe proceduto verso Massa e poi sotto, si è in quel momento fermata e c'è stata un'inversione: quindi le spiagge sotto Marina di Carrara non sono state mandate in erosione dal porto, ma hanno avuto un arrivo precoce di quell'erosione, che comunque sarebbe arrivata".

Dopo questo colpo di scena il docente ha proseguito arrivando alle conclusioni:"Dobbiamo considerare oltretutto che affinché il fiume porti la sabbia che arriva dalle montagne, abbiamo bisogno di grandi piene, e questo fenomeno avviene in pochi giorni l'anno. Le nostre spiagge-ha quindi ripetuto- nascono sulle montagne. Per questo non ci devono essere dighe, e sul Magra ci sono. Non ci devono essere quelle vasche di espansione usate per evitare alluvioni. Sono opere con effetti negativi sulla spiaggia, che dobbiamo poi andare a compensare portando noi al mare quella sabbia che il fiume non porta più".

Anche il moto ondoso, insieme al fiume, ha un ruolo fondamentale, perché è lui che trasporta la sabbia dalla foce dei fiumi alle nostre spiagge: "Se arriva ortogonalmente alle spiagge-ha puntualizzato Enzo Pranzini al pubblico particolarmente attento- arriva nuova spiaggia. Se arriva in obliquo, in parte la sabbia va verso terra e in parte si va a spalmare lungo la costa. Le onde alimentano dunque le nostre spiagge, ce le ripulisce dal fango. Le onde sono la vita della spiaggia: nel lago si trova erba, materiale in sospensione, materiale torbido. Le onde rimodellano la vita della spiaggia, sono la vita della spiaggia, senza di loro avremmo spiagge di lago, spiagge scadenti".

Non poteva mancare il punto tra passato e presente, a Marina di Carrara e Marina di Massa. "Qui a Marina di Carrara-ha ricordato Pranzini- l'erosione doveva arrivare, non è arrivata grazie al porto: la costa è avanzata fino alla metà anni 80 a ridosso del porto, poi si è fermata nonostante ci sia l'ostacolo del porto, significa che tanta sabbia dal nord non arriva più. Non ho i dati recenti ma c'è da aspettarsi che adesso torni indietro. In Liguria-ha fatto presente però Pranzini- tutto quel tratto sta meglio: come l'erosione è partita da nord verso sud anche i benefici, possiamo immaginarci, facciano lo stesso tragitto. Ma l'erosione-ha ammonito- è bene prevenirla: non è una priorità qui, ma è meglio tenerla sotto controllo. E' importante avere percorsi pronti". Altra questione, più spinosa, è Marina di Massa. "Io sono parzialmente parte in causa-ha iniziato facendo la storia degli interventi sfortunati a Marina di Massa-Le difese in celle sono nate, prima, con dei pennelli ravvicinati e la spiaggia continuava a erodersi, anzi si erodeva di più perché se i pennelli sono molto vicini la sabbia spinta dal mare non riesce a entrare però l'acqua che si accumula esce e porta via la sabbia. Dopodiché furono costruite delle soglie alla base dei pennelli, e continuava l'erosione, alla fine si sono rialzate ottenendo la configurazione con pennelli e scogliera semiaffiorante: fui sorpreso nel vedere che le spiagge erano avanzate anche se la sabbia era bagnata e sempre scura: c'era molto materiale del fiume, era la sabbia in sospensione che superava la barriera. Ma alla fine la spiaggia c'era anche se non era la più bella del mondo. Il problema fu che la spiaggia sotto, dei Ronchi, venne danneggiata: il sistema non poteva essere ripetuto a Ronchi perché avrebbe danneggiato a sua volta la spiaggia ancora sotto. Nell'intervento successivo allora furono costruiti i setti sommersi con sacconi, finanziati dalla regione: l'erosione si era fermata ed eravamo soddisfatti, tant'è che speravamo di risalire verso nord e demolire i pennelli emersi e trasformare tutto in setti sommersi. E così cominciò l'intervento coi geocontenitori (sacchi di sabbia). Io avevo il monitoraggio: le onde che passano su questi sacconi pieni di sabbia spingono la sabbia verso riva come un mattarello quando si fa la sfoglia. Però l'erosione non si era fermata: io mi chiedo ancora se fosse stata sbagliata l'idea o la applicazione dell'idea. Ci fu una grande paura degli operatori del settore che spinse a costruire pennelli scogli: da idea innovativa si era trasformata in banale spiaggia difesa da pennelli. L'esperienza mi ha lasciato amarezza. Continuo a credere nei setti sommersi ma non li avrei fatti in geotubi: il progetto non era mio ma era una mia idea e doveva essere stato fatto un controllo e la direzione dei lavori non era presente, tant'è che ci fu un contenzioso perché la provincia chiese i danni alla ditta. Difficile fare l'analisi: all'inizio non venivano fatti monitoraggi e le opere vennero fatte in un momento in cui l'ingegneria marittima era minore. Oggi qualsiasi ingegnere sicuramente agirebbe in modo diverso, il problema però adesso è che non si può tornare indietro. Le strutture hanno modificato talmente la costa per cui non è possibile levarle e sostituirle: gradualmente dovremmo fare un restauro del territorio costiero per poter applicare quelle cose che oggi sappiamo ma che non sapevamo allora".

Il professore ha poi fatto un confronto con gli altri paesi europei:" Non c'è un'opera di difesa a livello europeo che tutti hanno scelto. Coste difese come noi, con scogliere, pennelli paralleli, non si trovano in tutta l'Europa: sono opere esclusive italiane, come per esempio i setti sommersi e le isole circolari in Liguria che stanno funzionando. Mentre sono esclusive dei paesi del nord i pennelli permeabili, pali fissi di 50 cm con varchi di 10: la sabbia fluisce ma è rallentata. In Olanda invece, oggi non ci sono opere a mare: hanno tanta sabbia, che quindi non costa nulla, e fanno solo ripascimento artificiale. In Australia invece si cerca di arretrare e con piani di arretramento, tanto le zone non sono densamente abitate e non c'è nulla che ostacoli l'arretramento. Poi ci sono i reef. Insomma esiste una varietà di opere: trovare quella giusta è il vero problema". Infine sul ripascimento Pranzini lo ha descritto come uno strumento indispensabile:"Andiamo nelle pianure alluvionate o si frantuma la roccia. Indubbiamente il ripascimento è una soluzione: o arretriamo o la sabbia la portiamo noi. Se la sabbia non costasse nulla come in Olanda, sarebbe superfluo adottare costose strutture di difesa ma se la sabbia costa come l'oro, devo fare delle opere di contenimento per conservarla. Io- ha commentato il professore-sono fautore di sabbia in ghiaia: in ghiaia la spiaggia emersa avanza tantissimo, se invece è fine la sabbia finisce sui fondali davanti. Poi c'è il discorso fruibilità: c'è bisogno di un confronto per un compromesso per ottenere una spiaggia più stabile ma che non perda troppa fruibilità. Poi c'è il problema del colore dal punto di vista paesaggistico ed ecologico: le tartarughe di mare per esempio, che sono tornate a popolare le nostre spiagge, con sabbia a 28 gradi le loro uova schiuderanno con tanti maschi e tante femmine, se faccio la spiaggia più scura sarà più calda e magari avrò tutte femmine e la popolazione si estinguerà".