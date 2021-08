Inaugurata a Bargana la settima panchina rossa

Altri articoli in Cronaca

martedì, 24 agosto 2021, 15:13

Lungo via Rossi è stato controllato un giovane, 33 anni, il quale risultava sottoposto alla misura della messa in prova proprio per reati specifici inerenti gli stupefacenti. Gli operatori si sono insospettiti a causa dell’agitazione durante il controllo

martedì, 24 agosto 2021, 15:08

Un caso su cui è doveroso fare chiarezza. È il giudizio dell’associazione Codici in merito alla morte della 30enne di Torre del Lago avvenuta a Ferragosto. Una vicenda piena di ombre, legate al fatto che la ragazza, positiva al Covid19, era in quarantena da alcuni giorni e non avrebbe ricevuto un’assistenza adeguata

martedì, 24 agosto 2021, 15:00

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara interviene in merito alla decisione del Ministero dell’Università di tagliare posti accademici agli infermieri per l’anno accademico 2021-2022

lunedì, 23 agosto 2021, 19:16

I poliziotti della squadra amministrativa della questura di Massa hanno sanzionato due locali di Piazza De André a Cinquale per somministrazione di alcolici a minori

domenica, 22 agosto 2021, 20:42

L'erosione: come curarla e come prevenirla? Non solo: mille curiosità e tanti segreti da svelare sul mare e le sue coste

domenica, 22 agosto 2021, 20:36

Nell'anno del signore MMXI, nella giornata di ieri, sono finalmente arrivati sul nostro territorio direttamente da Canterbury, attraversando l'Europa, scendendo dalla Lunigiana, Pontremoli, e prima ancora da Fidenza, Berceto e Fornovo, attraversando Avenza (Carrara), i pellegrini