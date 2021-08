Cronaca



Investe ciclista e si dà alla fuga: denunciato dalla polizia

lunedì, 9 agosto 2021, 12:07

A seguito di indagini la polizia ha individuato e deferito alla procura della Repubblica presso il tribunale di Massa-Carrara l’autore dell’investimento di un ciclista avvenuto a Marina di Carrara il 2 agosto, poiché dopo l’incidente l’autista si dava alla fuga senza lasciare le proprie generalità né chiamare o attendere i soccorsi.

In particolare, durante la mattina del 2 agosto, lungo via delle Pinete a Marina di Carrara, un ingegnere si stava recando presso il luogo di lavoro percorrendo il breve tragitto da casa all’azienda in sella ad una bicicletta quando, all'improvviso, alle sue spalle era urtato con violenza da una macchina che percorreva la stessa strada in direzione Sarzana.

L’impatto è stato violento, infatti il giovane ingegnere è stato scaraventato in terra, incapace di rialzarsi per il forte dolore alla spalla. L’autista dell’autovettura si è fermato a una trentina di metri dal punto dell’impatto ed è sceso dal mezzo per sincerarsi delle condizioni del ciclista, ma dopo aver ripetuto insistentemente “Non lo avevo visto”, ha raccolto i frammenti della propria autovettura che erano caduti in terra e si è allontanato.

L’uomo, però, non aveva fatto i conti con un testimone che stava chiamando il 118 per richiedere cure d’emergenza per il ciclista investito.

Il ciclista ha subìto serie lesioni, essendogli stata riscontrata la frattura dell’omero, pertanto ha deciso di sporgere denuncia a carico dell’ignoto autista che lo aveva investito. Dalla denuncia hanno inizio serrate indagini da parte degli investigatori del commissariato di Carrara che hanno poi portato, nel corso di pochi giorni, all’individuazione e al deferimento in stato di libertà dell’autore delle lesioni.

Gli agenti della polizia, infatti, hanno sin da subito iniziato a ricostruire gli eventi, ascoltando i testimoni presenti sulla scena al momento del fatto e in grado di riferire su quanto accaduto, confermando le circostanze riferite già dal denunciante, ma arricchendo anche il racconto con preziosi elementi investigativi che portavano gli inquirenti su una ditta di autonoleggio che risultava intestataria del veicolo responsabile dell’incidente.

Grazie ai registri di noleggio si è riusciti a ricostruire con precisione l'incidente e la successiva omissione nel prestare i dovuti soccorsi alla persona ferita e in terra.

Conseguentemente per l’autista del veicolo è scattata la denuncia per lesioni colpose e per omissione di soccorso, oltre alle ulteriori conseguenze e sanzioni di natura amministrativa per il comportamento tenuto alla guida.