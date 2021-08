Cronaca



La cerimonia per l'assegnazione della Bandiera Blu si terrà venerdì 6 agosto

martedì, 3 agosto 2021, 14:34

La cerimonia per l’attribuzione della Bandiera Blu si terrà venerdì 6 agosto, alle ore 9.30, come di consueto presso la Rotonda, in località Paradiso. L’appuntamento, fissato per il 21 luglio, era stato rinviato a seguito della proclamazione del lutto cittadino.

Venerdì, dunque, verrà issato il vessillo assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education), alla presenza del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e del comandante della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara Antonio Masiello. Sarà presente anche una rappresentanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e delle Forze dell'Ordine

Alla cerimonia interverranno 28 bambine e bambini delle scuole materne e primarie che frequentano i campus estivi gestiti da Nausicaa spa (la società multi servizi del Comune di Carrara). I bimbi eseguiranno una canzone, indossando gli abiti realizzati durante i laboratori creativi di Estate Ragazzi. Verranno loro distribuiti cappellini e penne legati ai temi dell’ambiente e del mare.

Per raggiungere questo importante traguardo serve un lavoro di squadra, con il coinvolgimento di vari soggetti, dagli operatori balneari, alle scuole, dalle aziende di servizi, alle associazioni, con il contributo di tutta la comunità locale. L’Amministrazione comunale, che rivolge grande attenzione alle tematiche ambientali, rinnova il proprio ringraziamento a tutti e in particolare ai Settori Ambiente e Turismo del Comune, a Nausicaa, alla Capitaneria di Porto, alla Guardia Costiera e alle Associazioni dei Balneari.

Per ottenere la Bandiera Blu è necessario rispettare tutta una serie di requisiti, che riguardano non solo la qualità delle acque di balneazione, certificata dai risultati delle analisi effettuate da Arpat durante tutta la stagione, ma che deve accompagnarsi anche ad altri criteri, quali attività di educazione ambientale, informazione, gestione ambientale, servizi offerti e sicurezza. Per l’estate 2021 il vessillo è stato confermato nella zona di Marina di Carrara Centro. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19, per garantire la partecipazione in sicurezza dei bambini dei centri estivi di Nausicaa.

L’Ordinanza dirigenziale n° 597 del 28/07/2021 del Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL istituisce in Largo Taliercio la temporanea sospensione della circolazione dei veicoli per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, assicurando sempre comunque il transito in sicurezza ai mezzi di soccorso, di emergenza, delle forze di polizia e in servizio antincendio. I veicoli che percorrono viale Vespucci con direzione Sarzana, giunti in corrispondenza di Largo Taliercio, saranno deviati in direzione monti, mentre i veicoli che percorrono viale Colombo e viale Galilei e accedono in largo Taliercio potranno essere interdetti al transito o deviati dal personale di polizia stradale per motivi di sicurezza.