L'alpinismo lento nel post-pandemia cresce

lunedì, 30 agosto 2021, 13:40

Alcuni anni or sono, due celebri alpiniste italiane dell’associazione Mangia Trekking, Gabriella Sanviti e Mara Giusti, facendo delle montagne una loro seconda casa, delinearono una tendenza, “Donne, quali protagoniste della pratica sportivo culturale dell’Alpinismo Lento”.



Un modo di vivere la risalita delle vette montuose coniugandola con la conoscenza, la tradizione, la buona cucina dei Rifugi e riscoprire gli antichi mestieri perduti. Oggi alcune autorevoli sportive, impegnate attivamente nel mondo della scuola, complice anche la pandemia, hanno ripreso, promuovono ed arricchiscono questa pratica sportivo-culturale, tra loro Alessandra Borio, Alessandra Bonamini, Maria Porcelluzzi, Elisabetta Gemignani, Silvia Segalla, Giulia Fiorillo, Cinzia Cirllo, Paola Aquilano, etc. infatti insieme all’associazione Mangia Trekking, stanno valorizzando e promuovendo a pieno titolo queste attività di Alpinismo Lento, anche tra i giovani. Con lusinghieri riusultati.



Il loro lavoro di esempio a tutto campo pare avere molto successo, infatti sono numerose le ragazze, ed i ragazzi, che sembrano avvicinarsi in numero crescente alla frequenza del “mondo della montagna” e dei “sentieri sul mare”. Risulta bella questa sinergia tra le diverse generazioni che si uniscono in una importante attenzione per la natura, la conoscenza, e la preservazione degli ambienti naturali . Ed ancora interessante osservare che alcuni di questi “docenti” non cedono mai, sono sempre in prima fila sulle montagne, a lanciare i loro richiami ai giovani attraverso tante diverse attività di vera progettualità.